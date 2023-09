Her tar Jan Thomas til tårene

Nå som kjendisene danser seg inn i den tredje uken med «Skal vi danse», har de rukket å bli gode og varme i trøya.

Denne lørdagen mimrer de tilbake til barndommen, når de skal presentere gode – og noen pinlige – minner fra barndommen.

Forrige uke var det tidligere svømmer Lavrans Solli (31) som måtte pakke sammen danseskoene og forlate parketten.

Hvem som var discodronning på byen og hvem som alltid hadde «Tamagotchi» i baklomma er spørsmål man snart skal få svar på under lørdagens sending når alle skal «back to school».

Under starten av sendingen ble det annonsert at bryter og deltaker Fritz Aanes (45) måtte trekke seg grunnet en skade.

Slik var kvelden

Først ut på parketten er sanger og influenser Alexandra Joner (33), som danset en ellevill samba sammen med partner Ole Thomas Hansen (24).

SAMBA: Denne uken slo Alexandra Joner til med en samba. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Med sangen «Beautiful Liar» av Beyoncé og Shakira, mimret hun tilbake til fortiden, hvor hun begynte med dans da hun var 13 år gammel.

Dommer Trine Dehli Cleve hyllet kjemien mellom danserne på parketten:

– Du har mange fine samba-bevegelser. Dere to har et trygt partnerskap, og det synes veldig godt.

– Legendarisk. Du er legendarisk, understreker dommer Morten Hegseth, som ga henne sesongens første tier forrige uke.

Dommerne ga henne 24 poeng.

Neste ut var Harlem Alexander (35), som danset moderne til låten «Ikke som de andre» av Sondre Justad.

Han åpner seg om at han ble mobbet fra tidlig alder, og at han alltid var redd og ikke fikk være seg selv. 35-åringen tydde da til turn og dans som et slags fristed.

Etter dansen tok kjæresten Jan Thomas (56) til tårene.

Dommerne ga også dansen 24 poeng.

«SKAL VI DANSE»: Lørdag var det duket for tredje episode av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Like etter var det artisten Myra Tucker (28) sin tur til å svinge over parketten, som danset quickstep til «Walking on Sunshine» av Katrina & The Waves.

Etter dansen ble hun rørt av å gå tilbake til fortiden, og hun fikk ros av dommerne:

«SKAL VI DANSE»: Artist Myra Tucker (28) danset quickstep til «Walking on Sunshine» av Katrina & The Waves. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du kommer ut på gulvet og gir alt og jeg klarer ikke annet enn å smile når jeg ser deg danse, sier dommer Merete Mørk Lingjærde.

Likevel understreker hun at artisten fortsatt har mye å jobbe med, blant annet at hun er anspent i holdningen sin.

Myra får 22 poeng for dansen.

Siden Aanes tidligere måtte trekke seg på grunn av et brudd i benet, lærte proffdanser Santino Mirenna koreografien for å vise det som skulle være den endelige dansen.

Neste ut på parketten var Arbeiderpartiet-politiker Hadia Tajik (40), som danset salsa til låten «On The Floor» av Jennifer Lopez.

«SKAL VI DANSE»: Lørdag var det duket for tredje episode av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du hadde til dels fine bevegelser, du startet bra men du holdt ikke like bra ut dansen. Når trinnene blir for store, så blir det bare trinn. Da mister du dansen, sa Dehli Cleve.

– Du kunne ha sprengt lokalene! Herregud, jeg vurderer å stemme Arbeiderpartiet, sa dommer Morten Hegseth.

For dansen får hun 20 poeng av dommerne.