Her går det galt under NRK-lydprøve

UVENTET: Under generalprøven til «Stjernekamp» oppstod det en uventet hendelse. Foto: Skjermdump

Ting gikk ikke helt som planlagt da Adrian Sellevoll framførte låten sin under en lydprøve til «Stjernekamp».

Lørdag kveld er det duket for enda en sending av sangkonkurransen «Stjernekamp». Denne gangen skal artistene få bryne seg på sjangeren country, med Kurt Nilsen og Ida Jenshus som gjestedommere.

Torsdag gjennomførte programmet en lydprøve i forkant av lørdagens sending. Det gikk imidlertid ikke helt som planlagt.

FORBEREDELSER: Denne lørdagen skal artistene få utfordre seg på sjangeren country. Her er Adrian Sellevoll under generalprøven torsdag. Foto: NRK

Midt under Adrian Sellevolls (25) opptreden begynte det nemlig å brenne på scenen.

– Oppdaget det ikke

Sellevoll oppdaget ikke flammene før etter framførelsen sin.

– Jeg oppdaget det ikke, jeg sang ferdig låten. Men kompisen min filmet for meg slik at vi fikk det på kamera, så da klarte vi å lokalisere hvor det kom fra. Jeg liker flammer og tenkte først at det var til showet, sier han.

Artisten forteller videre det ble «full styr» da brannen oppsto, men opplevde at NRK og Monster tok situasjonen på alvor.



– Etter at de fant ut av hvor det kom fra fortsatte vi lydprøvene mine. Det ble satt fram brannslukningsapparat, sier han og legger til med et smil:



– Det er kun meg slike ting skjer med.



Se video fra hendelsen her:

Antar at det var en elektrist antenning

Produsent for «Stjernekamp», Brita Karlsen, skriver i en e-post til God kveld Norge at flammene oppsto i en lampe.



– Det hele varte i cirka seks sekunder, så slukket den av seg selv. Det var noen gamle rekvisittlamper på scenen under dette nummeret, og vi antar at det var en elektrisk antenning. Da sikringen gikk, slukket også flammene, sier hun og legger til:



– Lysleverandør er inne i dag for å sjekke om det var en av deres lamper som kan ha startet det. De gamle lampene er leid inn fra et rekvisittlager.

Ifølge Karlsen har det ikke skjedd noe lignende tidligere, og dersom brannen skulle utviklet seg har de gode sikkerhetsrutiner på dette:

– Det er plassert brannslukkere rundt om i studio, og det er alltid noen i nærheten når vi har lydprøver. På sending er det dedikerte brannvakter i studio, og ved bruk av pyro, som vi har på noen sendinger, er det fagfolk og ekstra tiltak i sving.