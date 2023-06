Her får TV 2-reporteren servert en drink til 42.000 kroner

Fra 1. Juni startet baren Pier 42 i Oslo en ny drinkmeny bestående av svært eksklusive coctails. Drinkene i denne menyen er inspirert av kunst og kulturelle forbindelser mellom USA og Norge.

Norges dyreste drink?

Menyen skal gjenspeile historien til Amerikalinjen (hotellet hvor du finner coctailbaren Pier 42). Hotellet fungerte tidligere som hovedkvarter for den transatlantiske linjen «Amerikalinjen», som åpnet dørene for over 100 år siden.

DYR DRINK: Slavomir Kytka server drink til 42.000 kroner på Pier 42 i Oslo. Foto: Sverre Saabye/TV 2

Menyen spenner fra Edvard Munchs «Skrik» til Frank Sinatras «New York, New York».

Hotellet åpnet i 2019, og historien til bygningen startet i 1919. 100 års historie i veggene har blitt til 10 forskjellige drinker, en for hvert tiår.

– Hver coctail har sin egen historie. Den første barmenyen vi hadde het «Decades». Nå heter drinkmenyen vår «Liquid gallery of arts» og representerer både USA og Norge, forteller Slavomir Kytka til TV 2.

WHISKEY: Slavomir Kytka blander inn whiskey fra 1940 i drinken. Foto: Sverre Saabye/TV 2

American Eagle

TV 2 fikk prøve denne dyre drinken og innholdet i coctailen med den stive prisen må kunne sies å være av den edle sorten. Drinken «American Eagle» består nemlig av store mengder dyr whiskey, en halv flaske Cristal Rose champagne, brunt sukker, angostura. I tillegg får man med en eksklusiv investering i gull i form av en gullmynt på 22 karat som et minne om opplevelsen.

– Tror du dere vil ha mange kunder som kommer til å kjøpe denne svært dyre drinken?

– Det er definitivt et marked for interesserte folk som vil prøve dette. Det kan være kunder som er nyskjerrige på at vi faktisk serverer dette, sier bartender Slavomir Kytka hos Amerikalinjen.

AMERICAN EAGLE: Den eksklusive coctailen er dyr i smaken. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Gullmynt på kjøpet



Selv om både cognacen og champagnen i drinken er dyr og eksklusiv, skyldes også den høye prisen et udrikkelig innslag i form av den eksklusive gullmynten. En av de mest solgte investment-myntene er «American Eagle»-mynt.

– Vårt oppdrag i dette prosjektet har vært å flytte grensene for kreativitet og historiefortelling. Oppdage nye smaker, teksturer, innovative måter å servere på og skape følelser knyttet til minneverdige opplevelser for våre gjester, sier Kytka til TV 2.

GULLMYNT: Det følger med en 22 karat gullmynt hvis du kjøper drinken på Pier 42. Foto: Sverre Saabye/TV 2

Eksklusiv kundebase

Selvfølgelig er ikke denne drinken for alle, den henvender seg til en eksklusiv kundebase. For de som eventuelt går til det skrittet og kjøper en «American Eagle» handler det ikke bare om å konsumere en dyr drink, men også å oppleve en sjelden og eksklusiv luksus som kun få har privilegiet å nyte.