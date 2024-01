Her er svaret «alle» lurer på

Prinsesse Ingrid Alexandra, som fyller 20 år søndag 21. januar, har akkurat startet på det tolv måneder lange oppholdet på Skjold leir i Indre Troms.

I ukene før hun gikk i gang med førstegangstjenesten gikk debatten på sosiale medier, der mange undret seg over hva prinsessen kom til å bli kalt i Forsvaret.

Vanlig prosedyre er å titulere rekrutten ved etternavn og at rekrutten har etternavnet sydd på brystet på uniformen, men ettersom prinsessen ikke har etternavn ble spekulasjonene mange.

SPORTY: Prinsesse Ingrid Alexandra etter et simulert fallskjermhopp fra hoppetårn under et besøk til Jegertroppen på Rena i 2021. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

«Rekrutt Rex»?



Forslag som «Rekrutt prinsesse», «Rekrutt Rex» og «Rekrutt Ingrid Alexandra» ble kastet ut i luften, uten at vi den gangen fikk svar på det.

TV 2 tok i begynnelsen av januar kontakt med Slottet, som ikke ønsket å svare på navnespørsmålet.

– Angående hva slags navn som vil stå på prinsessens navneskilt, vil dette fremkomme når hun har startet førstegangstjenesten, sa Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til TV 2 den 4. januar.

Men onsdag ble altså navnet offisielt: Rekrutt Alexandra.

Da hadde prinsessen sin første dag på Skjold leir i Indre Troms.

– Jeg angrer ikke, svarte prinsessen.

– Passende

Prinsessen skal være i militæret i ett år og er nå i gang med rekruttskolen hvor hun får grunnleggende militær opplæring.

– Det er passende, da Forsvaret egentlig pleier å bruke etternavn. Da den kongelige familie ikke har noe slikt, er det jo fint at prinsessen har to navn, og at hennes med-vernepliktige skal bruke «Alexandra» istedet for «Ingrid», sier TV 2 sin kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.

Det er likevel en annerledes løsning enn da kronprins Haakon avtjente førstegangstjeneste, påpeker kongehuseksperten.



– Han ble kalt «kronprins Haakon», selv om han også har tilleggsnavnet «Magnus».

Pappa kronprinsen fornøyd med valget



Etter å ha fullført videregående skole sommeren 2023 jobbet prinsessen som skoleassistent og miljøarbeider på Uranienborg skole i Oslo.

Nå er prinsessen altså i gang med rekruttperioden ved Skjold leir i Indre Troms – noe pappa kronprins Haakon (50) er godt fornøyd med.



REKRUTT: Prinsesse Ingrid Alexandra på vei inn i en CV90 skolepanservogn under besøket i Bardufoss høsten 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

I NRK-kavalkaden «Året med kongefamilien» kommenterer kronprinsen datterens valg.

– Jeg har jo selv forsvarsbakgrunn, og har lært mye av det. Jeg synes det har vært en fin erfaring å ha med meg, så det håper jeg at det blir for henne også.

Også farmor dronning Sonja (86) har en karriere i Forsvaret. 1. januar 1980 ble hun, da hun var kronprinsesse, utnevnt til oberst i Hæren og Luftforsvaret og kommandør i Sjøforsvaret.

JØRSTADMOEN 1980: Kronprinsesse Sonja med obersts grad. I oktober 1980 deltok hun på et på stabstjenestekurs på Jørstadmoen. Her tester hun ut kommunikasjonsutstyr. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Les mer JØRSTADMOEN 1980: Kronprinsesse Sonja med obersts grad. I oktober 1980 deltok hun på et på stabstjenestekurs på Jørstadmoen. Her tester hun ut kommunikasjonsutstyr. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Les mer JØRSTADMOEN 1980: Kronprinsesse Sonja med obersts grad. I oktober 1980 deltok hun på et på stabstjenestekurs på Jørstadmoen. Her tester fotografert med general Sverre Hamre (t.h.). Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Les mer JØRSTADMOEN 1980: Kronprinsesse Sonja med obersts grad. I oktober 1980 deltok hun på et på stabstjenestekurs på Jørstadmoen. Her tester hun ut kommunikasjonsutstyr. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Les mer JØRSTADMOEN 1980: Kronprinsesse Sonja med obersts grad. I oktober 1980 deltok hun på et på stabstjenestekurs på Jørstadmoen. Her inspiserer hun en tropp soldater. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Les mer

Dronningen har uten tvil vært en foregangskvinne på mange områder innad i kongehuset, og de militære utnevnelsene er også en milepæl for de rojale kvinnene. Hun var nemlig den første kvinnen i den norske kongefamilien med militær grad.