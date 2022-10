Her er Maskorama-hintene

I den første sendingen var det Birgit Skarstein som måtte ta av sitt hytte-kostyme. Fortsatt gjenstår det syv masker.

Her får du hintene som kan hjelpe deg med å avsløre de skjulte kjendisene.

RABAGASTEN

Personen bak masken har så langt i intervjuene hatt en trøndersk dialekt, men tidligere år har det vist seg at det trenger ikke å bety noe - ta for eksempel Mia Gundersen som la om til en nordnorsk variant.

UNG PERSON? Det tror i hvert fall ekspertdetektiv Marion Ravn om rabagasten. Foto: Fredrik Arff /NRK

I navnet og kostymet hintes det til at dette er en person som er ubekymret og freidig, men i introen sier vedkommende:

– Vel, ifølge noen, men ikke ifølge meg. Jeg kan jo skjønne hvor de kommer fra, disse som skriver i avisene og uttaler seg på fjernsynet.

Personen sier så:

– Det er jo ikke det at jeg ikke tar ting på alvor, for det gjør jeg absolutt, og legger til:

– Jeg liker å ferdes på min måte, og det har jo funket bra fra tid til annen.

I det første programmet sang rabagasten den populære festlåten Fireball av artisten Pitbull.

Disse navnene tippet detektivpanelet: Birk Ruud, Petter Northug, Calle Hellevang-Larsen, Markus Neby.

ZOMBIEN

I introduksjonen befinner personen seg på en gård. Zombien har i likhet med rabbagasten et plaster inkludert i kostymet.

NORDNORSK? Flere i panelet tror zombien kan være en ung person, og kanskje artisten Bilal. Foto: Fredrik Arff /NRK

– Jeg ble bitt her om dagen, og har et sår som ikke vil gro. Jeg er meg selv, jeg, og det har jeg vært hele veien, sier personen med en østlandsdialekt.

I det første programmet sang zombien Somebody To Love av Queen.

Detektivpanelet tror det kan være: Bilal Saab, Kevin Vågenes, Ramón, Dennis Siva.

SNØROBOTEN

En metallisk østlandsdialekt hinter til at bak masken er det en person som har vært lenge i bransjen.

I videoen får vi se syredskaper, flere bunader, dukker og Ole, Dole og Doffen-figurer.

Snøroboten sang lystige Can't Stop the Feeling! av Justin Timberlake.

Panelet gjettet følgende navn: Mari Maurstad, Jenny Skavlan, Nadia Hasnaoi, Tamanna Agnihotri.

DANDY

Navnet betyr en person som er opptatt av å være moteriktig.

INGEN MANN? Dandy sin kjønnsidentitet er noe panelet er usikker på. Foto: Fredrik Arff /NRK

I det som ser ut som et herskapelig slott møter vi dandy, med en østlandsdialekt, som spør:

– Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Vet du ikke hvem jeg er?

Man skulle nesten tro det var Maskorama-kostymedesigneren selv, Kjell A. Nordström, da man får se en bulldog i videoen. Hans tidligere alias var nemlig Baron von Bulldog.

Hintene er også et kart, kompass og at personen er opptatt av å hjelpe.

Både Marion Ravn og Nicolay Ramm påpekte at kompasset viste 71 grader nord.

Dandy opptrådte med sangen Minnie The Moocher av Cab Calloway and His Orchestra.

Panelet tror det kan være: Alexandra Joner, Erlend Elias, Solveig Barstad, Aurora Gude.

FRØYA

Fra en fjelltopp forteller figuren at feiring er et kall, før det kuttes til et slags TV-studio.

NORMAL? Frøya hevder selv å være ganske normal - også når det kommer til høyde. Foto: Fredrik Arff /NRK

Frøya, som snakker med en bergensdialekt, tråkker så rundt i aviser og sier:

– Alle historier og ting man ser på TV og i avisen er pyntet på.

Selv om frøya er en gudinne forsikrer personen at den er ganske normal.

Personen sang Castle av artisten Halsey.

Alle TV-hintene fikk panelet til å tro at dette kan være en programleder.

Panelet gjettet: Desta Marie Beeder, Synnøve Skarbø, Silje Torp, Myra

ULVEN

Med nordnorsk dialekt forteller ulven, traskende i skogen og inni en hytte, om å ha gått mye tur, men blir for en eller annen grunn husket for én spesifikk tur.

DANSEGLAD: Ulven danset både i introen og på scenen. Foto: Fredrik Arff /NRK

– Jeg har jo en ganske stor munn, men det er fordi jeg skal kunne synge for dere i kveld, sier ulven, som opptrådte med Something Just Like This av Coldplay.

Ulven bærer både ringer og smykker, og resten av kostymet er pyntet med diamanter.

Etter opptredenen sa ulven:

– Dette var jo absolutt ingenting å bekymre seg for.

Scenevant mener enkelte i panelet, som gjettet følgende navn: TIX, Thomas Numme, Tom Stiansen og Mikkel Gaup.

HULDRA

Den mytiske skapningen er kjent som kvinne.

UNDERHOLDER? Huldra hinter til å være scenevant og glad i oppmerksomhet. Foto: Fredrik Arff /NRK

På østlandsdialekt forteller personen at en huldra som regel vil holde seg på avstand fra folk, men trekker fram at antrekket, som er fylt med sommerfugler, «ikke kan gjemmes vekk».

Flere innslag av sommerfugler og en kniv er noen av hintene vi får servert.

– Selv om jeg aldri tidligere har vunnet noe er jeg her for å sette mitt preg på konkurransen. Og jeg skal gjøre det jeg liker aller best: å underholde, sier huldra.

Personen valgte sangen «Queen of the night» med Kelly Clarkson / Whitney Houston

Detektivene tror det kan være: Prinsesse Märtha Louise, Josefine Frida Pettersen, Sandra Lyng, Jenny Skavlan.