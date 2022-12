Her er fiskeren Kjell døden nær

Når fiskebåten går ned en kald januardag, begynner et enormt drama. Spesielt vanskelig blir det for én av mannskapet på fem.

Det er 7. januar.

I Barentshavet utenfor Finnmark, omtrent 60 nautiske mil fra fastland, holder en fiskebåt på å forlise.

Været er dårlig. Bølgene er opp mot åtte meter høye. Temperaturen i sjøen holder omtrent fire grader.

Reiser ikke ut i liten storm

Som tiåring hadde Kjell en drøm. Han fikk en bok om lofotfiske som skulle endre livet hans. Åtte år senere kjøpte han sin første fiskebåt.

– Jeg har vært fisker hele livet. Det er fantastisk. Det har vært tunge år, men veldig mye bra.

GLAD I JOBBEN: Kjell drømte allerede som tiåring om å bli fisker. Det er yrket hans i dag. Foto: Reddet / TV 2

Han liker at han kan justere sin egen arbeidstid. Han er glad i å jobbe mye, og møter stadig på nye, interessante mennesker. Og selvsagt konkurransen – Kjell liker å være god.

Kjell dro ut på sjøen i all slags vær. 7. januar var det svært dårlig vær.

– Du går ikke ut i en liten storm. Du kan få storm, men du går ikke ut i en liten storm, forteller han.

Sterke krefter

Fra klokken 02.00-06.00 er han på vakt. Mannskapet har kastet loss, tross det dårlige været. Etter to og en halv time merker Kjell at det er noe som ikke stemmer.

– Det var veldig mye vind og høye bølger. Det slo hardt mot båten.

Lukene på fiskebåten er åpne. Da mannskapet skal lukke dem igjen, innser de at bølgene har slått utstyret så hardt at det sitter fast.

– Det kom inn vann én plass. Så kom det vann inn overalt.

Liten sjanse for å overleve

Det oppstår kaos på båten. Mannskapet på fem må evakuere i redningsflåter. I kaoset får ikke Kjell på seg overlevelsesdrakt.

– Jeg visste at jeg var ferdig. Det var veldig ekkelt.

Fiskebåten har to redningsflåter. Først kaster de ut den ene. Den lander midt på dekket. Nå har mannskapet på fem kun én sjanse når de kaster ut den siste flåten.

– Vi er trent opp til at du ikke skal hoppe rett i flåten. Du skal hoppe ved siden av, så får du hjelp av noen til å ta deg inn, forteller Kjell.

Fordi Kjell ikke har på seg overlevelsesdrakt kan han ikke gjøre det. Han er nødt til å hoppe direkte i flåten fra flere meters høyde.

KAPTEIN: Nils Arne Ro er kaptein i 330 Skvadron. Foto: Reddet / TV 2

– Når folk går ned i båt uten overlevelsesdrakt, er mulighetene for å overleve – så langt ut i havet – egentlig null. Med drakt og flåte øker sjansen vesentlig, forklarer kaptein Nils Arne Ro i 330 Skvadron.

Lange avstander

Over 210 kilometer fra nærmeste redningshelikopter er fiskebåten i ferd med å forlise. Redningshelikopteret har base på Banak i Finnmark. Flytiden til ulykkesstedet er omtrent en og en halv time.

Klokken 04.00 går alarmen på redningssentralen.

«Fiskebåt går ned. Fem personer om bord.»

Det er på sitt mørkeste. Det snør.

14 minutter etter alarmen går, er redningsmannskapet på vei. Alt er veldig uvisst. På grunn av den kaotiske situasjonen velger redningsmannskapet å ta med seg ekstra drivstoff fra Berlevåg, som ligger langs finnmarkskysten. Da kan de søke i omtrent tre timer før de må inn til land.

LANGT UNNA: 330 Skvadron i Banak er 210 kilometer fra båtforliset. Foto: Reddet / TV 2

Mest utsatt

Kjell har flaks og hopper rett i flåten. Han vrir knærne sine, men smertene rekker han ikke tenke på nå. Nå handler det kun om å overleve.

I flåten sitter det nå fem menn. Flåten er full av vann. Mannskapet er klar over at Kjell er den som er mest utsatt.

– De gjorde alt for å holde meg over vann. De prøvde å berge meg så lenge det gikk.

Kjell tenker på Emil, sønnen hans. Bildet av Emil er limt fast i hodet.

– Han er så liten og uskyldig. Han trengte pappen sin så sårt.

– Urettferdig

Etter en time og tre kvarter gir Kjell opp. Han har sterke smerter.

Det går derimot ikke resten av mannskapet med på.

– Han ene satt og pustet meg i nakken med sin varme pust for å lage et lite håp. Han yngste holdt bare rundt meg, forklarer han.

Bølgene slår hardt mot flåten. Mannskapet ramler rundt inni flåten og blir slått inn i veggene.

– Jeg var bare sint. Jeg var lei meg og trist. Jeg synes det var urettferdig.

Da flåten går rundt en siste gang, har ikke Kjell følelser i bena.

– Jeg skjønner ikke hva slags mirakel som gjorde at jeg klarte å svømme tilbake til flåten i det været. Det må være den siste krampetrekningen og viljen jeg hadde.

Frykter det verste

Ensomme i mørket nærmer redningshelikopteret seg. De har fått inn et signal og flyr direkte til posisjonen. Helikopteret flyr med nattbriller, noe som forsterker lyset i det sorte mørket.

Så ser de et lys.

– På vei ned ser man rundt seg. Alt er helt svart. Så ser du noe hvitt på sjøen. Bølgene bryter noen steder. Jeg skjønner at her er det masse bevegelse og masse sjø under meg, sier redningsmann i 330 skvadron, Tage Gilje.

REDNINGSMANN: Tage Gilje ble firt ned fra helikopteret og reddet fem fiskere, inkludert Kjell. Foto: Reddet / TV 2

Redningsmann Tage kommer seg ned i sjøen og bort til flåten. Nødsignaler, årer og andre ting flyter rundt oppi flåten. Det er omtrent en halv meter med sjøvann inni den. Tage drar hånden sin langs bunnen for å kjenne om det er noe han ikke klarer å se.

Det er den første flåten mannskapet kastet ut. Den som havnet på dekket.

– Det er ingen om bord i flåten. Det forandrer situasjonen veldig. Nå leter vi antageligvis etter fem personer i sjøen. I det været, tidlig i januar, så er ikke sjansene gode for å overleve. Jeg tenker dette blir et søk som vi kanskje ikke finner noen. Hvis båten er nede og de ligger uti der, så kommer vi ikke til å finne noen.

«Jeg trodde jeg skulle dø»

«Nå kommer det. Nå kommer det.» Kjell forteller at de hører lyder som ikke er der.

Helikopteret sirkulerer rundt i området. Redningsmann Tage henger fast i vaieren. Halvveis opp stopper han.

– Jeg titter opp og lurer på om det er noe galt.

Søkelyset fra helikopteret treffer den andre flåten i sjøen.

– Det var kjempeopptur. Vi trodde det bare var én flåte om bord på båten.

Tage blir firt ned i den iskalde sjøen igjen. I flåten ser Tage fem stykker, hvor én av dem, Kjell, ikke har på seg overlevelsesdrakt. Han blir festet til en slynge og heist opp først.

– Han prater veldig klart, virker ganske orientert og beveger seg. De andre gutta løfter opp og viser at han skal ut først, forteller Tage.

– Jeg blir aldri å glemme redningsmannen. Han holdt hånden mot kinnet. Jeg var glad, sier Kjell.

DØDEN NÆR: Kjell trodde selv han ikke kom til å overleve forliset. Her blir han reddet. Foto: Reddet / TV 2

Skal ikke være mulig

I behold kommer Kjell seg inn i helikopteret. Han har ikke følelse i bena. Legen tar seg av ham, får av ham de våte og iskalde klærne, og pakker ham inn i ullpledd.

Nå må resten av mannskapet hentes opp.

– Det er veldig strukturert i flåten. Det går veldig på skinner. Jeg går opp og ned med alle sammen, og skipperen til slutt, sier Tage.

– Det er ubeskrivelig. Da er alle fem i livet. Nå får fem familier sine hjem. De slipper å gå til en grav eller aldri få en grav å gå til. Også klarte vi det, sier Nils Arne Ro gråtkvalt.

Kjell er sikker på at når man kjenner på ekte redsel og krise, tar kroppen frem noen ekstra krefter. Det har han selv fått erfare, både fysisk og psykisk.

– Vi ser noen ganger når vi er ute på oppdrag, at noen mennesker klarer seg utrolig lenge. De har bare bestemt seg for at de skal ikke dø. Det å overleve i Barentshavet i to timer i vannet, om bord i en flåte egentlig full av vann, det skal du egentlig ikke klare, sier Nils Arne Ro.

På utrolig vis fikk Kjell vende tilbake til sønnen Emil. Han jobber fremdeles som fisker. Han hyller redningstjenesten for innsatsen de gjør, særlig for fiskere.

– Det er så store avstander der vi arbeider. All heder og ære til dem.

TAKKNEMMELIG: Kjell er full av beundring for 330 Skvadron som reddet livet hans. Foto: Reddet / TV 2

