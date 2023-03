Her er bøndene i årets jubileumssesong av «Jakten på kjærligheten»

Til høsten ruller den 20. utgaven av folkekjære «Jakten på kjærligheten» over TV-skjermen, der et knippe bønder i tradisjonen tro leter etter en sjelevenn i livet.

Denne gangen er det Erlend Christoffersen (40), Sigrid Tolsby (30), Thomas Steen (47) og Martin Amundrød (36) som skal ha kameraene på slep mens de dater i beste sendetid.

Årets sesong kan også sies å være historisk ettersom kjendisstylist og TV-personlighet Jan Thomas (56) er datingprogrammets første mannlige programleder noensinne.

HISTORISK: Kjendisstylist og TV-personlighet Jan Thomas blir Gunhild Dahlbergs erstatter, og blir den første mannlige programlederen i «Jakten på kjærligheten»s historie. Foto: Fremantle / TV 2

Han tar over etter Gunhild Dahlberg (47), som har fungert som «Kirsten Giftekniv» siden 2018.

56-åringen uttrykker at han er takknemlig for muligheten han har fått.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne spennende reisen sammen med våre modige bønder og friere. Det er nesten uvirkelig at det nå er min tur til å hjelpe bøndene med å lete etter kjærligheten og den perfekte matchen, sier han.

Dahlberg ønsker arvtageren lykke til i rollen som programleder.

– Jeg har vært så heldig at jeg har hatt drømmejobben i fem år. Å jobbe med «Jakten på kjærligheten» har vært helt fantastisk. Jeg vil berømme alle bønder og friere for motet de har vist, og for tilliten de har gitt. Jeg ønsker Jan Thomas lykke til, sier hun.

Er du på søken etter kjærligheten, og finner en av bøndene interessante? Send inn frierbrev her.

Nedenfor finner du informasjon og presentasjonsvideoer av årets fire «Jakten på kjærligheten»-bønder.

Erlend Christoffersen (40)

Bosted: Finnskogen.

Gårdsdrift: Debio-godkjent økologisk drift. Selvforsyning og bærekraft.

Yrke: Bonde.

PÅ SØKEN: Øko-bonden Erlend Christoffersen ønsker å finne en smart og tøff dame. Foto: Fremantle / TV 2

Erlend Christoffersen er en selvforsynt øko-bonde som ønsker å finne kvinnen i sitt liv. 40-åringen håper å finne en smart dame med bein i nesen som kan utfordre ham, og som deler samme engasjement for læring og utvikling, håndverk og et landlig liv i pakt med naturen.

– Jeg er med på «Jakten på kjærligheten» i håp om å finne ei intellektuelt nysgjerrig og tøff dame som deler samme drøm som meg om selvforsyning og utvikling på naturens premisser, sier han.

Sigrid Tolsby (30)

Bosted: Aremark.

Gårdsdrift: Skog, korn og campingplass.

Yrke: Tannlege.

TANNLEGE: Sigrid Tolsby er tannlege, og ønsker å ta over familiegården med en mann i livet. Foto: Fremantle / TV 2

Sigrid Tolsby er tannlege og aspirerende bonde. Tolsby har et mål om å ta over familiegården, men ønsker først å finne en mann hun kan gjøre det sammen med. Hun ser etter en karismatisk og selvgående type med god humor og selvironi, men det viktigste er at han er empatisk.

– Jeg er med på «Jakten på kjærligheten» fordi jeg ønsker å finne en kul fyr som vil være med på gårdseventyret. Jeg ser etter en omsorgsfull mann som tør å ta i et tak, og som gjerne har litt humor, sier hun.

Thomas Steen (47)

Bosted: Enebakkneset.

Gårdsdrift: Kennel og snart besøksgård.

Yrke: Interiørdesigner og kenneleier.

HANDYMANN: Thomas Steen jobber som interiørdesigner og driver kennel. Han søker etter en selvstendig mann med tak i, som ikke er redd for å bli møkkete. Foto: Fremantle / TV 2

Thomas Steen har drømmelivet, men ønsker en mann å dele det med. Han driver kennel og snart besøksgård, og kombinerer dette med interiørdesign. Steen ser etter en selvstendig mann med tak i, som ikke er redd for å få møkk på skoene.

– Det blir en spennende sommer. Det blir ikke akkurat blomsten og bien, men to bier kan lage mye moro de også! Jeg gleder meg, sier han.

Martin Amundrød (36)

Bosted: Nevlunghavn.

Gårdsdrift: Eggproduksjon.

Yrke: Bonde.

DRIFTIG: Martin Amundrød har gått fra bilbransjen til bondelivet, og har de to siste årene drevet familiens gård. Han ser etter en selvstendig og sosial dame med glimt i øyet. Foto: Fremantle / TV 2

Martin Amundrød er en handy og driftig type som de siste årene har gått fra 15 år i bilbransjen til bondelivet for fullt. Gården har vært i familien i rundt 100 år, og Amundrød har drevet den i to år. Han er glad i folk, liker at det skjer noe og setter pris på en god «prank».

– Jeg er på jakt etter en selvstendig og sosial dame med egne prosjekter. Hun må også ha humor og være familiekjær, og ikke minst ha et pent smil, sier han.

Sesong 20 av «Jakten på kjærligheten» har premiere til høsten på TV 2 Direkte og TV 2 Play.