Her er årets Oscar-nominasjoner

Tirsdag avsløres det hvem som er årets kandidater til å stikke av med en Oscar-statuett. Det er den 96. gangen filmbransjen skal feires, siden utdelingen startet tilbake i 1929.

Den gylne statuetten anses som den mest prestisjefulle prisen i bransjen.

Utdelingen går av stabelen 10. mars, natt til mandag 11. mars norsk tid.

For fjerde gang er det komiker og talkshowvert Jimmy Kimmel (56) som skal lose kjendisene gjennom aftenen.

I forkant har Variety spådd at filmene «Barbie», «Oppenheimer», «Killers of the Flower Moon» og «Poor Things» kan stikke av med hele ti nominasjoner hver.

BBC nevner også filmer som «Anatomy of a Fall», «Maestro», «The Zone of Interest», «Past Lives» og «American Fiction» som filmer som kommer til å regjere med flere nominasjoner.

Dette er årets nominerte:

Beste mannlig birolle:

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Mark Ruffalo – Poor Things

Sterling K. Brown – American Fiction

Beste kostyme:

Poor Things

Barbie

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Beste sminke- og hårstyling:

Maestro

Poor Things

Oppenheimer

Golda

Society of the Snow

Beste adapterte manus:

American Fiction

Poor Things

Oppenheimer

The Zone of Interest

Barbie

Beste originale manus:

The Holdovers

Past Lives

Anatomy of a Fall

Maestro

May December

Beste kortfilm:

Beste animerte kortfilm:

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Pachyderme

Our Uniform

Beste kvinnelige birolle:

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Danielle Brooks (The Color Purple)

Jodie Foster (Nyad)

Emily Blunt (Oppenheimer)

America Ferrera (Barbie)

Beste originallåt:

What Was I Made For? (Barbie)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

Wahzhazhe (A Song for My People) [Killers of the Flower Moon]

Beste animasjonsfilm:

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Beste produksjonsdesign:

Barbie

Poor Things

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Beste mannlige hovedrolle:

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Bradley Cooper (Maestro)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Colman Domingo (Rustin)

Beste kvinnelige hovedrolle:

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Carey Mulligan (Maestro)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Emma Stone (Poor Things)

Beste film: