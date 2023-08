Her debuterer kjendisdatter Vida (17) på catwalken

Moteuken i Oslo, også kjent som Oslo Runway, er i full gang i hovedstaden – og alt som kan krype og gå av norske modeller, influensere, moteskribenter og designere er samlet for å hylle norsk design.

I fjor sommer ble det kjent at den norske kjendisdatteren Vida Kjelling (17), datteren til den tidligere håndballspilleren Kristian Kjelling (42), hadde signert modellkontrakt med det anerkjente modellbyrået Heartbreak Management.

Til TV 2 bekrefter Kjelling at han er en svært stolt far etter datterens debut.

– Det var veldig stas! Jeg har sett henne gå runway i stua i mange år, så å se henne i en sånn setting gjorde pappahjertet veldig stolt! sier han med et smil.

Foreldre på første rad

Og under norske ENVELOPE1976' catwalkvisning i Oslobukta debuterte 17-åringen Vida under moteuken – med pappa Kristian Kjelling i publikum.

Han delte stolt en videosnutt på sin Instagram-konto, på videofunksjonen Instastory, der det var tydelig at han satt på første rad – såkalt front row – for å overvære datterens catwalkdebut.

Kjelling har datteren Vida og sønnen Noah Kjelling (14) med ekskona Madeleine Lundberg (42). De var samboere i elleve år, og giftet seg sommeren 2011. Skilsmissen var et faktum i 2015.

Mamma Madeleine var også til stede på første rad, da datteren debuterte på catwalken. Hun har blant annet delt et bilde av Vida med Envelope1976-designer og gründer Celine Aagard (46), tatt etter visningen.

Kjellings samboer Siri Løining (48), som er konsept- og utviklingssjef for Møller Eiendoms gigantprosjekt Gamle Deichmanske, satt også på første rad – og delte stolt bilder og videoer av bonusdatteren.

DEBUT: Vida Kjelling på catwalken for ENVELOPE1976 under Oslo Runway. Foto: Ole Martin Halvorsen / ENVELOPE1976

Til TV 2 forteller ENVELOPE1976-gründer og designer Celine Aagaard at dette er første gang Vida Kjelling går på catwalken for dem.

– Om hun har gått noen visning tidligere for andre vet jeg ikke, men vi er alltid ute etter nye fjes og da dukket Vida opp. Når vi gjør casting er vi opptatt av dybde, tyngde og bredde – i år som i fjor er vi også opptatt av personligheter, noe vi håper kommer frem under våre show, sier Aagaard til TV 2.

STOLTE FORELDRE: Både Kristian Kjelling og Madeleine Lundberg, Vidas foreldre, delte bilder av datteren på sosiale medier. Her med ENVELOPE1976-moteskaper Celine Aagaard etter visning. Foto: Skjermdump Instagram / @kristiankjelling og @madeleine_lundberg

Bare fire av de 42 modellene det norske suksessmerket hadde på Runway i fjor, gikk i år.

– Vi hadde en stor casting og fitting i begynnelsen av august, der Vida var en av modellene – dette var første gang vi møtte henne, men jeg kjenner faktisk moren hennes. Både hun og Kristian var til stede, forteller Aagaard videre.

– Hva er Vidas styrker som modell, og hvorfor ble hun valgt ut til å gå for dere?

– Når man caster til visning er det viktig at modellen kan gå, Vida var flink til å gå på prøvene og tok raskt briefing under generalprøven. Hun har et sterkt blikk, og var veldig fokusert og proff, både backstage og under visningen. Det blir nok ikke hennes siste Runway, så det blir gøy å følge med! sier Celine Aagaard videre til TV 2.



NTTT ANSIKT I STABEN: Vida Kjelling signerte modellkontrakt med modellbyrået Heartbreak da hun bare var 15 år. Foto: Martine Stenberg / Heartbreak

TV 2 har vært i kontakt med modellbyrået Heartbreak Management, via daglig leder Jonas Mangerud. Han forklarer at Vida Kjelling tidligere har deltatt på catwalkkurs.

– Og som med de fleste andre, debuterte hun på skolevisning. Det er ikke uvanlig at modellene får prøvd seg på Esmod, Khio eller SoFI først, men dette var den første visningen hun gjør for et bestemt brand. Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med at det er for ENVELOPE1976, som vi regner som et av de viktigste merkene å gå for under Oslo Runway.

– Hva tenker dere er Vidas styrker som modell?



– I tillegg til å være en flott jente, er Vida veldig trygg på seg selv, noe som gjør seg godt på catwalken. Så vi er helt sikre på at dette ikke er siste gangen man ser henne i en slik setting! sier Mangerud til TV 2.

Fokus på skole og håndball

I tillegg til modellkarrieren har Vida gjort karriere som håndballspiller, og dermed fulgt i pappas fotspor. Hun spiller for tiden på rekruttlandslaget til Haslum.

DEN GANG DA: Pappa Kristian Kjelling med datteren Vida i favnen, etter at Norge vant mot Ungarn under håndball-VM i Tyskland i 2007. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I fjor sa 17-åringen til TV 2 at hun ennå ikke vet hva fremtiden bringer, annet enn at fokus på skole, i tillegg til modellkarrieren og håndballen, er høyt oppe på agendaen.

– Det blir spennende å se. Men nå skal jeg først og fremst konsentrere meg om videregående skole fra høsten, og kose meg med håndball og modelljobbing på fritiden min!