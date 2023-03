Henter profilert mangemillionær til Martha Louise-selskap

Prinsesse Marthä Louise (51) har hatt mange jern i ilden de siste årene. Hun er oppført med hele åtte roller i næringslivet.

En av investeringene hennes er blant annet klesmerket HÉST. Stadig flere kjendiser ikler seg plaggene hennes, og klesmerkets popularitet virker å øke.

KJENDISRYTTER BLIR STYREMEDLEM: Her er Kingsrød på hesten Lotus under verdenscupen i 1998. Under dette mesterskapet kom han på fjerdeplass. Nå er han aktuell som nytt styremedlem i HÉST. Foto: Erik Johansen/NTB

Selv om klesmerket absolutt ikke kan regnes som en gullgruve enda, etter en negativ bunnlinje i 2021, vises populariteten på inntektssiden.

Ifølge Brønnøysundregisteret økte salgsinntektene fra 342.755 kroner, til 3.552.738 kroner på ett år.

Fredag 3. mars sendte Brønnøysundregisteret ut en kunngjøring om at selskapet har fått et nytt styremedlem, og at det var ingen ringere enn tidligere norgesmester i sprangridning, Dag Ove Kingsrød (53).

Lidenskapen for hester deler han med Norges prinsesse, som selv var på landslaget i sprangridning.

Kingsrød er ingen hvemsomhelst i næringslivet heller. I 2021 var han oppført med en formue på godt over 31 millioner kroner. På bedriftsovervåkningssiden Proff.no er han oppført med 25 roller i næringslivet.



– Dag Ove er hentet inn til styret grunnet hans lange erfaring og kompetanse i internasjonal distribusjon og varehandel, sier daglig leder i HÉST, Marianne Kjærnli Fossum (49).

TV 2 har vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen (67), som sier at prinsessen stiller seg bak svaret til Fossum.

Kingsrød har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser fredag formiddag.