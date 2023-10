Henrik Thodesen snakker ut etter sykmelding

Fredag forrige uke ble det kjent at Henrik Thodesen (43) og Odd-Magnus Williamson (43) avlyste sitt Tina & Bettina-show i Spektrum, grunnet sykdom.

Showet skulle arrangeres 19. november.



I en pressemelding ble det beskrevet at Thodesen trengte ro til å navigere og passe på seg selv, grunnet «en ny situasjon».

Thodesen har podkasten «Bagateller» med Jannecke Weeden (47), som fram til august var gratis, men nå en del av betalingsplattformen Podimo.

De to siste episodene har bestått av gamle høydepunkter, grunnet «pjuskhet».

– Gått på en smell



I en fersk episode forteller 43-åringen at avlysningen, og den påfølgende pressemeldingen, opplevdes dramatisk.

Han åpner episoden med å si «hjertelig velkommen til store vanskelige ting», i en spøkende tone.

Deretter forklarer han hvorfor han nå er sykmeldt.

– Jeg vet ikke helt hva det heter, men psykologen kaller det for stressrelatert panikkangst.

– Jeg har gått på veggen, gått på en smell, utbrent, jeg vet ikke, sier Thodesen og legger til:



– Det som jeg alltid syntes har vært gøy, er når folk sier sånn: «du må passe på så du ikke går på veggen», så ser man jo for seg at du blir skikkelig sliten en liten stund. Men det er ingen som sier: «du bør passe på så du ikke går på en skikkelig smell, fordi da kommer det til å være jævla vanskelig for deg å gå på butikken». Det er det som jeg syntes har vært litt spennende oppi det her.



Thodesen sier videre at heller ingen advarte om hallusinasjoner, trøbbel med å gå, følelsen av å ha gelébein mens man er i et hoppeslott, og at man mister humoren.

– Det er jævlig trist.



Makker Jannecke Weeden kommenterer at det er «artig» at han beskriver hverdagen hennes, før hun sier:

– Dette har jeg prøvd å si i fem år, er vel det jeg sa til deg da du ringte til meg første gang med denne problematikken.

Han roser Weeden for hennes åpenhet om angst, og sier at det var på grunn av henne at han kjapt skjønte at han gjennomgikk et panikkanfall.

Showet ble en byrde

Komikeren erkjenner å ha kjent på en overveldende følelse et par måneder, og forklarer at mye er knyttet til jobb.

– Over langt tid nå, særlig etter Covid, har man jo liksom sagt ja til alt, vil gjøre alt. Kanskje også ting man egentlig ikke burde sagt ja til.



Videre forklarer han at følelsen særlig er knyttet til Tina & Bettina-prosjektet, hvor han og Odd-Magnus Williamson har både lansert film og bok, og var aktuell med Spektrum-show.

– Og det har liksom blitt for mye ting. Så bare trakk kroppen min i en slags håndbrekk.



Han forteller om å ha fått «kjempepanikkangst» i en rulletrapp etter et planleggingsmøte, og at Spektrum-showet har ført til mye indre stress.

– Jeg har prøvd å løse det på forskjellige måter den siste måneden – kan vi flytte det til et annet sted, kan vi ta det senere? Men hver gang jeg har begynt å tenke på det, eller tatt en telefon om dette, så har jeg nærmest gått i bakken.



Etter show-avlysningen har situasjonen bedre seg noe for komikeren.

– Jeg klarer meg litt bedre, men blir fortsatt utslitt av ingenting.