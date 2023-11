Henrik Thodesen føler seg «lurt» etter TV-date

«Girls of Oslo»:

Komiker Henrik Thodesen (43) besøker influenser Isabel Raad (29) i den ferskeste «Girls of Oslo»-episoden.



Ifølge sistnevnte har Thodesen tidligere sendt henne flere meldinger på Instagram.

– Men jeg har liksom aldri vært helt der, forteller hun.



KJENDIS-DATE: Isabel Raad tok imot Henrik Thodesen på besøk. Foto: Salto Film og Fjernsyn

I de tre foregående episodene har Raad viet mye av sin taletid til å snakke i negative ordelag om menn, som hun konsekvent omtaler som «gjøker». Hun har gjort det klart at hun foretrekker velstående typer, og er ikke interessert i å finne kjærligheten i Norge.

Nå gjør influenseren et unntak, og forteller i episoden at hun skal på «date» med Thodesen, for å få bukt med sitt «mannehat».

Stum Sophie

Thodesen og hjernen bak serien, Sofie Steen Isachsen, har hatt en romantisk relasjon – som blant annet resulterte i boken «Elsk meg» og et mye omtalt «roast»-show.

Raad poengterer dette og sier det må være greit.

– Sånn som jeg har skjønt det var de aldri i et forhold, de datet, kommenterer Raad, og utdyper:



– Jeg vil lære å lage mat, og han er morsom, sier hun, og sikter til komikerens interesse for matlaging.

Vanligvis kommenterer jentene ting som foregår i serien underveis i episoden, men Isachsen er helt fraværende i denne seansen.

Deler erfaringer

Under daten lager de sjokoladefondant sammen, mens store spørsmål blir stilt.

Raad lurer på hvorfor 43-åringen ikke har funnet kjærligheten og fått barn enda.



– Det har ikke vært et aktivt valg. Når man er i denne bransjen blir man litt var for hva folk egentlig tror, liksom: «Hvem er du?», og hvem ser de på deg som. Tror kanskje man noen ganger har litt vanskelig for å stole på folk, erkjenner Thodesen, før Raad skyter inn:

– Mhm, det er derfor jeg ikke dater her.



Ingen av partene har besvart God kveld Norges henvendelser om episoden.



Til Se og Hør sier Thodesen imidlertid at han ble overrasket at møtet ble fremstilt som en date.

– Jeg ble spurt om jeg kunne komme til Isabel for å lage noe mat med henne for å «lære» henne noe matlaging. Som jeg tenkte var litt morsomt. Også er det plutselig blitt en date. Litt rart. Og en påminnelse til seg selv at man må bli flinkere til å si nei til ting.

Benekter manus

Under presselanseringen av «Girls of Oslo» tidligere i november, var Raad ordknapp om kjendis-«daten».

Hun forklarte samtidig at «sinnet» for menn er over nå.

På spørsmål om det er noe fra serien hun synes er flaut å se i ettertid, svarte hun:

– Mye altså. At jeg hater menn for eksempel, jeg er veldig over det nå, men hadde veldig sinne i serien. Stakkars alle menn der ute – jeg er litt hard, sier hun, og legger til at det var grunnet en fase preget av mange dårlige opplevelser.

Raad fortalte samtidig til God kveld Norge at ingenting i serien er iscenesatt, eller skuespill.

EKTE: Initiativtaker til TV-serien, Sofie Steen Isachsen, er klar på at TV-serien er laget uten føringer. Foto: Espen Solli / Prime Video

Sofie Steen Isachsen har også bekreftet at dialogen ikke er manusbasert.

– Vi har ikke fått noen føringer på noen ting, sier Isachsen, men legger til at det er noen unntak:



– Når vi går forbi en brudebutikk så er jo det planlagt, fordi man må ha filmtillatelse på plass.