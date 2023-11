Henrik Fladseth om blackface downs-parodi: – Vi tøffer oss ikke

SKAPER REAKSJONER: Med all den sensitive tematikken i sin nye serie «Føkkings Fladseth» regner komiker Henrik Fladseth med at noen vil reagere. De vil han gjerne snakke med. Foto: Erlend Sorbo

Henrik Fladseth (34) og hans nye serie «Føkkings Fladseth» er TV 2s store humorsatsing denne høsten.

Serien har Fladseth hatt ønske om å lage i mange år, først inspirert av serier som «Klovn» og «Curb Your Enthusiasm». Da «Helt Perfekt» dukket opp, var det ikke plass til et lignende konsept i TV-ruta og planene ble lagt på is.

– Men jeg er fan av den måten å gjøre det på, å blande virkelighet og fiksjon.

Sensitiv tematikk

Det var først da woke ble tatt inn i dagligtalen og kanselleringskulturen ble stadig mer aktuell, at Fladseth så at tiden var inne for å børste støv av prosjektet.

– Jeg hadde en idé jeg synes var interessant, om at en person skulle gjøre en blackface- og downs-parodi i ett.

Sammen med Steinar Kloumann Hallert (kjent fra «Sigurd fåkke pult») og Øyvind Holtmon setter Fladseth seg ned for å skrive det som skal bli hans første serie og en del av TV 2s satsing på humor.

HAR SKREVET SERIEN: Steinar Klouman Hallert har vært med på å skrive manus til «Føkkings Fladseth» og han har selv en rolle i serien. Her fra premierefesten. Foto: Espen Solli

Endringer etter Hulsker og Antonsen-sakene

Under arbeidet med serien skjer imidlertid noe de ikke kunne ha planlagt for: Livet imiterer kunsten.

Store navn i norsk underholdningsbransje havner i stormer så omfattende at det bare er nok å nevne navnene deres for at folk skal huske hva det dreier seg om; Atle Antonsen og Bernt Hulsker.

Selv mener han ikke at de etterligner de spesifikke sakene.

– Det er ikke opp til oss å gå inn i de enkeltsakene der. Dette går mer på de store linjene i samfunnet. Du kan si at noe ligner på Hulsker-saken fordi ringvirkningene blir så store og etterspillet blir det samme, men situasjonene som oppstår i serien, står for seg selv. Det er en egen greie.

TAR PRATEN: – Jeg er veldig gira på å ta den praten om hva folk synes er riktig og galt med dette. Hvis det er noe jeg ønsker å få til i denne verden så er det å skape dialog om humor, sier Henrik Fladseth. Foto: Erlend Sorbo

Hardt ut mot historiesletting

Under skriveprosessen dukket også debatten om sletting av historien opp med full styrke.

Som da klipp av Nicolai Ramm som asiatisk gameshow-vert og Espen Eckbo som nisse med blackface ble fjernet fra nett.

Dette er et oppgjør Fladseth har ventet på å ta.

Han beskriver frykten for å leve i et samfunn hvor man ikke kan skyte fra hofta. Hvor man ikke kan si og lage hva slags kunst man vil. Hvor alt må svares for eller ubehag fjernes ved å sminke over historien.

– Det er det villeste vanvidd at man skal fjerne ting fra historiebøkene med en gang noen reagerer på noe. Hva er det for en utrolig skummel retning å gå i? Det synes jeg er skremmende.

Gjorde endringer

Fladseth erkjenner at disse ulike vindene i samfunnsdebatten alle har preget skrivingen deres.

– Tiden var veldig inne for den tematikken. Vi hadde allerede jobbet mye med å skrive om akkurat dette, og så kom disse sakene samtidig.

– Det gjorde at vi endret litt uttrykk i serien. Det ble ikke en sitcom som «Helt Perfekt», men det er et humordrama, så man tar tematikken mer på alvor.

KJENTE FJES: En rekke kjente fjes fra komi-Norge dukker opp i «Føkkings Fladseth», blant dem Jonis Josef, Martin Lepperød og Martha Leivestad. Foto: Gorm Roseth / TV 2

– Vi tøffer oss ikke

På forhånd gikk Henrik Fladseth ut og lovet en serie med både mørk og drøy humor, men han nekter å være med på å være drøy for å være drøy.

– Det er en grunn til at man kommer med karakteristikker om noen. Det har en funksjon i serien at det må være litt på spissen. Ikke fordi vi synes det er interessant å pushe det drøye. Vi tøffer oss ikke med drøyhet. Aldri, sier han.

Attention Required! | Cloudflare Please enable cookies. Sorry, you have been blocked You are unable to access klikk.no Why have I been blocked? This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data. What can I do to resolve this? You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

I serien går han fryktløst til pers med en lang rekke sensitive emner.



For når blackface-downs-parodien spres i «Føkkings Fladseth», begynner folk også å lete i fortiden til Fladseth for å ta ham på noe mer.

Det sørger for at en podkast-episode hvor han tøyser med Torstein Lerhol og Ola Schrøder Røyset, havner under lupen.

PÅ RØD LØPER: Torstein Lerhol var en selvskreven gjest på rød løper da «Føkkings Fladseth» hadde premiere. Foto: Espen Solli

De to har sykdommen spinal muskel atrofi, som gradvis svekker og til slutt lammer musklene i kroppen.



I virkeligheten møttes de tre faktisk på denne måten, under innspillingen av podkasten «Funkisrådet». De ble gode kompiser og bondet over at alt bør kunne tulles med.

– De ønsket å ikke bli lagt lokk over. De satte godt ord på det; Hvem er vi rundt til å si at de ikke kan tulles med fordi de er annerledes? Hva gjør du da? spør han.

– Da peker du på dem og sier de er annerledes og ikke får være med på moroa og fellesskapet. Da støter du dem mer ut, selv om det ikke er intensjonen.



Da Fladseth visste at serien skulle lages, var han sikker på én ting – han ville ha med Lerhol og Schrøder Røyset.

– De er forbilledlige i den forstand at ikke mørk humor er ødeleggende selv om det virker hardt. Det er nyanser der. Du må få lov å ha humor på egen bekostning om du vil det, selv om man som avsender selvsagt også skal bry seg om hverandre og være fintfølende. Det har jeg lært av dem.

Forventer reaksjoner

For Fladseth er ikke ute på et enkelt oppdrag. Håpet er at «Føkkings Fladseth» kan være med i å riste nytt liv i den evig tilbakevendende debatten om hva man kan tøyse med.

– Jeg liker ikke krangling og drama, men er også veldig lite konfliktsky. Jeg oppsøker konflikt og dialog veldig lett og det koster meg veldig lite. Samtidig er jeg opptatt av at folk skal møtes, snakke og ha dialog.



PÅ SET: Serieforfatter og regissør Øyvind Holtmon og fotograf Pål Rønnevik under filmingen av «Føkkings Fladseth». Foto: Gorm Roseth / TV 2

Når han nå tar i sensitiv tematikk, mener han at han og de mange folkene bak serien har tapt om ingen reagerer.



– Hvis ikke folk reagerer på dette her, når jeg ser andre ting de reagerer på, da har ikke vi gjort en god nok jobb. Da er ikke det her viktig nok og da treffer det ikke bra nok.

– En borteseier

Problemet i samfunnet nå, mener han, er at det blir stor oppstandelse hvis et fåtall føler seg krenket. Mediene blåser det opp som flertallets mening.

– Man har blitt lurt til å tro at man lever i et over-woke kanselleringssamfunn, men det er ikke tilfellet. Det er noen som reagerer på ting og roper høyt om det, så må alle andre rette seg etter den bitte lille minoriteten av meningsbærere.

Henrik Fladseth måtte endre navnet på serien:

Det slår gnister i øynene hans mens han ler oppgitt.

– For en borteseier, en sliteseier, at hele samfunnet har måttet kue seg fordi noe få mener noe. Det har vært en bølge, men den tror jeg vi er over.

Fladseths resonnementer er lange, men like fullt gjennomtenkte.

– Man glemmer ofte som voksen at man er voksen, at man er forbilder. Det er vi som skal lære ungene i barnehage og skole hvordan vi løser konflikt; vi møtes og snakker om det. Men vi går til det motsatte som samfunn. Vi gjør det mindre og mindre.

– Vi sitter på hver vår skjerm og er veldig opptatt av vårt. Selv pekefingrene våre er digitale, vi oppsøker ikke hverandre lenger. Jeg mener at de som bare vil kritisere fra avstand har tapt.

Vil møte kritikerne

Det store ønsket er at flere folk tar konfliktene over bordet. Han mener det blir mindre «juicy», men at det vil rydde opp i debattklimaet og skape løsninger.

Selv lover han å verken være passiv-aggressiv eller bitter om noen vil kritisere ham, men forutsetningen er å møtes til dialog.

– Jeg har et lite håp om at man kan endre denne trenden og at jeg kan være en liten bidragsyter der. I den grad jeg ønsker å forherlige meg selv og sette meg som ridder, så er det akkurat det jeg drømmer om, for jeg synes det virker så lett å endre om man bare snakker sammen.

«Føkkings Fladseth» ser du på TV 2 Play og TV 2 Direkte.