Henrik Fladseth gjorde et konkret valg da han fikk barn

I august delte komiker Henrik Fladseth (33) gladnyheten om at han hadde blitt pappa for første gang.

– Til info: den varslede ungen har kommet. Jævlig fin fyr. Får jo lyst til å leve sunt og bra. Man gjør jo det, skrev han under et bilde på Instagram.

Nå forteller han til TV 2 at han har lagt opp en annen hverdag enn det han hadde før han ble pappa.

LUNCH: Henrik Fladseth er aktuell denne høsten med den nye TV 2-serien «Lunch». Foto: Bjørnar Morønning

Selektiv til oppdrag

Fladseth beskriver endringen til pappalivet som helt nydelig og at han føler seg privilegert.

– Jeg har lagt opp sånn at jeg ikke trenger å jobbe i det hele tatt akkurat nå og i mange måneder fremover, sier komikeren når TV 2 møter ham på kanalens høstlansering i Bergen.

– Jeg er litt selektiv på hva jeg gjør og sier ja til. Nå er jeg her i Bergen for så vidt, men det er en liten utflukt fordi jeg har masse tid til det, og det har vært viktig for meg. Det har gjort det så enkelt.

BARN: Henrik Fladseth delte nyheten om at han hadde blitt pappa for første gang i august. Foto: Annika Byrde

Samtidig hyller han partneren i den nye foreldretilværelsen:

– Men all ære til dama mi som faktisk er den som jobber ordentlig her. Som jeg sier til henne, nå får jeg se hva skattepenga mine går til, ler han.

– Jeg må si at jeg prøver å hjelpe så mye jeg kan, og jeg føler vi har god kjemi. Det er god stemning.

Aktuell i ny serie

Fladseth er for tiden aktuell med den nye TV 2-serien «Lunch», der han spiller sivilingeniøren «Terje».

– Det er en serie basert på en tegneserie, der vi spiller figurene i virkeligheten. Det har vært utrolig moro å ta tak i det som Børge har lagd tegneserie om, som veldig mange kjenner. På en måte skape et nytt liv til det, sier Fladseth.

TERJE: Komiker Henrik Fladseth spiller karakteren «Terje» i Lunch. Foto: Vegard Breie

Komikeren har også tidligere medvirket i blant annet «Nissene i bingen» og «Oslo Zoo», og vunnet sesong to av «Ikke lov å le på hytta». Det siste året har dog karrieren til komikeren skutt i været.

– Jeg har drevet med humor, kost meg og jobbet i så mange år, så jeg gjør egentlig akkurat det jeg har pleid å gjøre. Men det er litt lettere når man kanskje har fått medvind sånn sett.

– Det er ikke så mye forskjell, men gøy og lettere karrieremessig, det har det vært, forteller komikeren.