Hemmelighold rundt Maud Angelica Behn

6. desember 2023 fikk TV 2 innsyn i skatteopplysninger til de aller fleste i Norges befolkning. Det vil si hvor mye nordmenn har i inntekt, formue og beregnet skatt.

Samtlige skattepliktige i kongefamilien leverte sine tall, slik som Märtha Louise (52) og Marius Borg Høiby (27).

Maud Angelica Behn (20) er nummer fem i den norske arverekken.

Det betyr at hun er langt før eksempelvis prinsesse Astrid, fru Ferner (91) i arverekken. Prinsesse Astrid leverer, i likhet med resten av kongefamilien, skatteopplysninger.

Det gjør ikke Maud Angelica Behn.

TV 2 har med jevne mellomrom siden 6. desember vært i kontakt med både Skatteetaten og Det norske slott for å få disse opplysningene utlevert.

Slottet skriver at «Det kongelige hoff har ingen opplysninger om Maud Angelica Behns økonomi, og heller ingen rolle i å frembringe informasjon om dette». Skatteetaten har gitt et standardisert svar som viser til hvem som ikke er pliktig å dele slike opplysninger med offentligheten.

Annen praksis enn moren

TV 2 har snakket med Carina Scheele Carlsen. Hun er manageren til både prinsesse Märtha Louise og hennes datter, Maud Angelica Behn.



Der Märtha Louise hvert år gjør sine skatteopplysninger tilgjengelige, er det en annerledes praksis for datteren.

TV 2 sendte en rekke spørsmål til Maud Angelica Behn om skattelistene, hvorpå manageren svarte at de ikke kommenterer Behns privatøkonomi.

Et av spørsmålene som ble stilt til manageren, er om hemmeligholdet rundt skatteopplysningene kan sende et uheldig signal. Dette svarer Norsk Presseforbund på.

– En borgerrettighet



Sindre Granly Meldalen er jurist i Norsk Presseforbund (NP). Han har ansvar for åpenhet, innsyn og øvrig medierett i NP.



Meldalen forklarer på generelt grunnlag hvorfor offentlighet rundt skattelister er viktig.



– Generelt mener vi at alle myndige norske borgere, bortsett fra for eksempel de som lever på sperret adresse, bør fremgå i skattelistene. I Norge er innsyn generelt en borgerrettighet, og en viktig del av demokratiet. Åpenhet om inntekt og skatt spesielt er viktig for å kunne belyse ulike deler av vårt økonomiske system, som for eksempel nullskatteyterproblematikk og inntekts- og formuesutviklingen for ulike grupper. Opplysninger fra skattelistene er også ofte viktig i undersøkende journalistikk.

Slik var tallene i 2021

Etter mye om og men fikk TV 2 innsyn i skatteopplysningene for 2021. De viste at Behn hadde rett over 219.000 kroner i inntekter i 2021. Hun betalte i overkant av 70.000 kroner i skatt og var oppført med 2.497.447 kroner i formue.

Nå har altså managementet rundt Maud Angelica Behn snudd, og viser ikke samme offentlighet rundt tallene fra 2022.

Skatteopplysningene ligger alltid et år «forsinket». Skatteopplysningene for 2023 blir offentliggjort mot slutten 2024. De ferskeste skatteopplysningene er derfor fra 2022. Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

Dersom Maud Angelica Behn har investert i aksjer, vil kanskje dette bli offentliggjort i løpet av året. 19. januar kunne nemlig TV 2 avsløre at næringsminister Jan Christian Vestre har lansert en fempunktsplan for større åpenhet rundt hvem som eier aksjer i Norge.