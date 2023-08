Hemmelighetsfulle om samboerskap: – Finner ut av det

PÅ SLETTA: Tonje Frigstad spilte mot kjæresten Birk Ruud under «Verdikampen» på Ekebergsletta. Foto: Håkon Borge Fredriksen / TV 2

Etter å ha delt bilder av at de pusser opp leilighet sammen, unngår Birk Ruud (23) og Tonje Frigstad (23) å svare om framtidsplanene.

Et av Norges heteste kjendispar for tiden, programleder og tidligere «Farmen»-deltaker Tonje Frigstad (23) og freestylekjører Birk Ruud (23), stilte onsdag opp på «kjendiskampen» under Norway Cup.

– Det er kult å få muligheten til å spille mot kjæresten. Men enda kulere hadde det vært om vi hadde vunnet, sier Frigstad.

Fotballkampen arrangeres i samarbeid med Redd Barna og MOT, og mens Frigstad spilte på taperlaget – vant kjæresten med MOT-laget.

– Nå merker jeg at han er jo god i alt. Så han trengte ikke denne ekstra seieren. Men vi får satse på at det blir god stemning rundt middagsbordet likevel, sier Frigstad og smiler.

VANT: Birk Ruud spilte på vinnerlaget under «kjendiskampen». Foto: Håkon Borge Fredriksen / TV 2

– Vi er veldig glad i å trene og å være aktive begge to, så vi er en god match, legger hun til.

Kampen var trolig et kjærkomment avbrekk fra de siste ukenes jobbing for kjendisparet.

Både Ruud og Frigstad har den siste tiden delt bilder av at de maler vegger og setter i stand en bolig.

– Egen leilighet

– Endelig tilbake i byen, i egen leilighet, skrev Frigstad på Instagram mandag i forrige uke.

Hvorvidt OL-vinneren og TV-profilen skal flytte inn i leiligheten på Majorstuen i Oslo sammen, har de til nå ikke gått nærmere inn på.

– Jeg har kjøpt bolig. Det er helt rått. Det føles veldig kult. Jeg er stolt over at jeg har gjort det. Jeg har malingsflekker på hendene, for vi driver og pusser opp. Det er skikkelig kult, sier hun og smiler.

– Oppussingen går bra. Jeg liker heller å gjøre ting selv enn å få andre til å gjøre det, men Birk har hjulpet til. Vi prøver oss fram og finner ut av det.

– Har dere blitt samboere?

– Ingen kommentar, sier Frigstad, som heller ikke vil svare på om de har kjøpt leiligheten sammen.

– Kunne dere tenke dere å bli samboere?

– Jeg og Birk har det veldig fint sammen, så vi er veldig mye sammen også.

Heller ikke Ruud er spesielt snakkesalig når det kommer til et eventuelt samboerskap.

– Jeg så at noen aviser har skrevet om det. Vi har egentlig ikke sagt så mye om det, men livet er bra, kan jeg si. Kjærlighetslivet går bra, sier Ruud til TV 2.

Møttes på jobb



Det var etter årets nyttårsfeiring at Frigstad satte fart på romanseryktene da hun la ut et kyssebilde med Ruud på Instagram.

– Vi er ikke kjærester nei, men det er god stemning mellom oss. Vi får se hva fremtiden bringer, uttalte hun til TV 2 i januar.

Noen dager senere møtte de sammen opp på «Idrettsgallaen» på Hamar.

– Jeg har åpnet meg til Tonje og er veldig glad i henne, så er det hun som holder litt igjen, sa en lattermild Ruud på den røde løperen.

Frigstad fortalte at de to møttes da hun intervjuet Ruud i forkant av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis»-deltakelsen i 2021.

KJENDISPAR: OL-vinner Birk Ruud og programleder Tonje Frigstad før de bekreftet forholdet i januar i år. Foto: VEGARD GRØTT

– Det var et kort møte, men det var sånn vi møttes. Så tok det ikke lang tid før jeg fikk googlet meg frem og fikk sendt henne en melding, sa Ruud den 7. januar.

En drøy uke senere bekreftet Ruud at de to var kjærester.

– Forelskelse er masse energi. Det gjør at jeg klarer å trene enda hardere, jeg trener litt med dama og det gir masse boost. Kjærlighet er bra energi. Jeg har kjærlighet for ski, for familien og dama, det er nice, sa Ruud til TV 2 tidligere i år.