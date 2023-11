Hemmelighet skjult rett ved kronprinsparets basseng

STASELIG: Kronprinsparet har et staselig og innholdsrikt hjem, Det markerte området er et gravminne. Foto: NTB/Kulturminnesok.no

Mens kronprinsparet tar seg en dukkert på varme sommerdager, kan de titte bort på det som historikere mener er noens siste hvilested. Ingen vet hva som er i denne gravhaugen, og slik blir det kanskje for bestandig.

Er man historieinteressert, er det mye interessant å lese om Skaugum.

Faktisk skrives historien fortsatt, og nye kulturminner dukker opp i ny og ne.

Gravhauger på tomten

På Kartverkets nettside står det oppført totalt åtte kulturminner på den 1.214.655,2 kvadratmeter store tomten til kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon.

Tomten er større enn 170 fotballbaner og ligger i Asker kommune.

Øystein Amundsen er seksjonsleder for avdeling for kulturarv i Viken fylkeskommune. Han har mye å fortelle om den kongelige tomten, men starter med å forklare hva et kulturminne faktisk er.



HJEMME: Kronprinsesse Mette-Marit. Her utenfor boligen på Skaugum. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Alle kulturminner, det vil si spor etter menneskelig aktivitet som er eldre enn 1537, er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Fredningsgrensen er satt til 1537/reformasjonen, men det har vært diskutert om det skal endres på.

Fem av åtte kulturminner som er registrert på tomten, er enten gravminner, gravfelt eller gravsteder.

– Særlig to av gravhaugene på kronprinsparets tomt er nærme selve boligen på Skaugum, den ene er rett ved bassenget deres. Begge disse gravhaugene er fra jernalderen, men ingen av haugene er utgravd og vi vet derfor ingenting om hva som er i akkurat disse haugene. Gravhauger er en type gravminner som er i bruk fra bronsealder og fram til kristningen av Norge ved overgangen til middelalder, sier Amundsen, og fortsetter:

– I dag ville man ikke fått lov til å bygge basseng eller andre ting så nærme gravhaugen. Kulturminneloven stammer fra 1905, og fra den tid til nå har det vært varierende praksis om hvor nøye folk har fulgt loven.

LUFTETUR VED SKAUGUM: Kronprins Haakon, her på tur med hunden Molly Fiskebolle på området rundt Skaugum. Foto: Lise Åserud/NTB

Derfor forblir gravene urørte

Amundsen forklarer hvorfor ingen av gravene er grad ut.



– Ingen av disse gravene har blitt gravd ut, i alle fall ikke i moderne tid. Vi har ikke noe informasjon om at disse har blitt rørt. Hovedprinsippet i kulturminneloven er at slike gravhauger skal tas vare på til fremtiden. Dersom vi hadde gravd i dette kulturminne for å få mer kunnskap om hva som er i graven, ville vi samtidig ødelagt graven idet vi gjorde det. Derfor graves det svært sjeldent ut slike graver.

Kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Ofstad Varpe, forklarer hva som er bakgrunnen til at bassenget ble plassert så nærme kulturminnet.

SJEF: Guri Ofstad Varpe har erfaring fra både kommunikasjonsrådgivning, journalistikk og politikk. Foto: Geir Olsen/NTB

– Bassenget på Skaugum ble etablert i 1977 av kongeparet (daværende kronprinspar). Bassenget har vært gjennom kommunal saksbehandling og ferdigattest for bassenget ble gitt 13. oktober 1977 av Asker bygningsvesen ved bygningssjefen, sier Varpe, og fortsetter:

– Bassenget ligger med god avstand til så vel hensynssone som vernesone når det gjelder nærliggende registrerte fornminne. Riksantikvarens kulturminnesøk har samlet data fra kulturminnedatabasen, og der kan man se disse detaljene. Når det gjelder annen struktur som er i nærheten av registrert fornminne, som atkomsten til Skaugum, ble dette gjort av eieren før Kronprins Olav, som var minister Fritz Wedel Jarlsberg.

Ble kjøpt for 120.000 kroner

TV 2s kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud-Hansen, sier Skaugum-tomten er stappfull av historie, også i nyere tid.



– Området ble kjøpt av Baron Fritz Wedel Jarlsberg i 1911. Han var sønn av en norsk hoffsjef, og arbeidet som diplomat i Madrid, Lisboa og København. Selv om familien etter norsk lov ikke lenger kunne bruke adelstitler, gjorde han det likevel. Han var viktig også under Unionsoppløsningen i 1905 og mente selv at det var han som hadde sikret prins Carl av Danmark den norske tronen.

HISTORIKER: Ole Jørgen Schulsrud-Hansen er historiker, og har mye kunnskap om norsk- og internasjonale kongehistorie. Han har også en podkast om kongestoff, som heter «Undersåttene». Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Og hvordan ble det egentlig til at Skaugum ble en kongelig tomt? Schulsrud-Hansen sitter på svaret der også:

– Skaugum ble gitt i gave til kronprins Olav og kronprinsesse Märtha etter deres bryllup i 1929. Baronen sørget likevel å få 120.000 kroner for eiendommen av kong Haakon, selv om den var taksert til 550.000 kroner.

– 20. mai 1930, like før prinsesse Ragnhild ble født, brant Skaugum til grunnen. Brannen skal ha startet i et gardin. Bygget som i dag er kronprinsparets bolig ble ferdigstilt i 1932, tegnet av Arnstein Arneberg, arkitekten som også tegnet Oslo rådhus og Det kongelige mausoleum på Akershus slott.

På denne måten tar kronprinsparet hensyn

Guri Ofstad Varpe beskriver kronprinsparet som kulturminnebevisste.

– De tar de hensyn som er nødvendig for å verne om kultur- og fornminner, også i dialog med vernemyndigheter. Eksempelvis under gjennomføringen av sikkerhetsprosjektet der det ble lagt en ny kabeltrasé. De antikvariske myndighetene i fylkeskommunen var involvert i denne prosessen, og deres anvisninger ble selvsagt fulgt.

Hun får spørsmål om kronprinsparet selv har gjort oppdagelser på tomten og om de jobber aktivt for å finne nye kulturminner. TV 2 spør også om de føler et ansvar for å finne ut mest mulig av den historiske tomten. Varpe svarer ikke konkret på spørsmålene, men sier:

PÅ SLOTTET: Kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff Guri Ofstad Varpe. Her på gallamiddag på Slottet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Skaugum gård ligger i et område med tidlig menneskelig aktivitet, og landskapsområdet er et kulturminnerikt område. Det er derfor ikke usannsynlig at funn gjøres dersom man leter. Det er ikke gjort noen funn på Skaugum gård i forbindelse med byggearbeider eller graving.

Øystein Amundsen i Viken fylkeskommune mener det er svært sannsynlig at det er mulig å gjøre flere historiske funn på tomten. Han er klar på hva som må skje dersom den kongelige duoen skal bygge på tomten.



– Dersom kronprinsparet skal gjøre noe med tomten, som å bygge noe mer eller endre noe, må det gå gjennom fylkeskommunen. Da må fylkeskommunen eventuelt finne ut mer om disse kulturminnene på tomten. Dette gjelder også det uavklarte funnet lenger ned på tomten.

Gjøres fortsatt funn

Som Amundsen er inne på, finnes det også såkalte uavklarte funn på tomten. I 2014 fant en mann med metalldetektor en historisk gjenstand på tomten. I 2021 skrev Kulturhistorisk museum at gjenstanden viste seg å være et spinnehjul. Vernestatusen til spinnehjulet er fortsatt uavklart den dag i dag.

STORT TOMT: Ifølge Kartverket er dette tomten som tilhører boligen til kronprinsparet. Foto: Kartverket

– Metallsøking har blitt en utrolig populær hobby. Hovedregelen er at man skal be grunneier om lov før man går med metalldetektor på deres tomt. I dette tilfellet er det funnet et spinnehjul av bly. Siden spinnehjulet er datert til å være fra yngre jernalder/middelalder, er det statens eiendom. Nå er spinnehjulet på Kulturhistorisk museum, sier Amundsen.

Ble du fristet til å gjøre som mannen som gikk med metalldetektor på kronprinsparets tomt? Da er det noen ting du bør vite, ifølge Amundsen.

– Dersom du finner et sverd eller et smykke som du mistenker er fra 1537 eller tidligere, er dette statens eiendom og du er pliktet å si ifra. Ved noen tilfeller får man en finnerlønn, andre ganger ikke. Hvis du har gjort søk på andres eiendom, må du potensielt sett dele finnerlønn med dem.