TORONTO, Canada (TV 2): Det er ikke hverdagskost at norske filmer blir utvalgt til Nord-Amerikas største filmfestival, men natt til lørdag skjedde det for teamet bak Krigsseileren.

– Nå skal vi vise filmen til verden og det er jo helt sinnssykt, sa en opprømt hovedrolleinnehaver Kristoffer Joner til TV 2, minutter før filmens internasjonale premiere i Toronto.

Joner spiller krigsseileren Alfred i det storslåtte dramaet, som så langt har høstet entusiastiske kritikker fra norske anmeldere.

VÅTT: Kristoffer Joner får flere ublide møter med det våte element i filmen Krigsseileren. Foto: Mer Film AS.

Nå er filmteamet spent på hva amerikanske anmeldere vil si, men Ine Marie Wilmann, som spiller Alfreds kone Cecilie, er optimist.

– Jeg tror ut fra de utenlandske som har sett filmen, at den resonnerer veldig og at det er en emosjonell historie. At det er et stort episk verk som veldig mange kjenner seg igjen i, sier Wilmann til TV 2.

Joner på sin side, er mer avslappet til kritikernes dom.

– Hvis de ikke liker den er det deres problem, smiler han.

Trampeklapp

Kinosalen i Toronto var stappfull under visningen av den norske filmen natt til lørdag norsk tid, og publikum mottok skuespillere og produsenter med trampeklapp da de etterpå kom opp på scenen.

KRIGSDRAMA: Skuespiller Ine Marie Wilmann i scenen som gjenskaper bombingen av Laksevåg skole i Bergen i 1944. Foto: Stian Servoss / Mer Film AS

Produsent Maria Ekerhovd tror det kan ha noe å gjøre med at mange kanadiere kjenner seg igjen i filmens tematikk.

– Deler av filmen foregår jo i Canada og på mange måter har Canada samme krigsseilerhistorie som vi hadde i Norge. Så det blir utrolig spennende å snakke med publikum, sier Ekerhovd til TV 2.

Det blir det flere muligheter til for det norske filmteamet, for Krigsseileren skal vises på Toronto internasjonale filmfestival gjennom hele helgen.

Først 23. september vil imidlertid norske kinogjengere få anledning til å se det to og en halv timer lange krigsdramaet.