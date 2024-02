I februar lanserte det norske selskapet Orkla Foods Norge, som har produsert Grandiosa siden 1980, en helt ny pizza – nemlig Grandiosa Hjertepizza.

En av dem som ventet i spenning på lanseringen, var influenser og TV-profil Aurora Gude (31).



I BUTIKK: Grandiosas nye hjertepizza har kommet til salgs i matvarehandelen Meny på Oslo City. Foto: Elisabeth Andersen / God kveld Norge

Skuffelsen ble imidlertid stor da hun så hva nyheten var.

Grandiosa Hjertepizza er nemlig tilsynelatende helt lik originalen, sett bort fra formen.

– Det er oppriktig flaut, her har jeg ventet på hva som er den nye «grandisen». Så lanserer de sin vanlige Grandiosa i hjerteform, sier Gude i en video på Snapchat.



Det er imidlertid mer enn bare utseendet på pizzaen Gude reagerer på.

– Et skittent salgstriks



Videre stiller 31-åringen flere spørsmål rundt den nye Grandiosa-pizzaen.

– Koster den mer enn den vanlige? I så fall er ikke det greit. Er det mindre pizza? For hvis du skal kutte det i hjerter vil du jo bruke mindre deig.



OPPGITT: Aurora Gude ble oppgitt da hun fikk vite hva den nye grandiosapizzaen er. Foto: Skjermdump / Snapchat

– Helt ærlig, jeg synes det er svindel. Jeg synes folk skal boikotte. Hvis den koster mer enn originalen, så er dette et skikkelig skittent salgstriks fortsetter hun.



Til God kveld Norge forteller Gude at hun til vanlig ikke spiser mye frossenpizza, men har vært glad i det tidligere.

Da hun fikk vite at det skulle komme en ny pizza, tok hun på et nyhetsvarsel på Instagram, hvor produktet skulle lanseres.

– Så ser jeg at det er jo det de alltid har hatt, bare med en annen form. Det er jo ikke en ny lansering.

Matvarehandelen Meny er en av dem som selger Grandiosa Hjertepizza.

God kveld Norge har tatt turen innom matvarehandelen på Oslo City, hvor tilbudspris på Grandiosa Hjertepizza er 44,90 kroner, mens den originale er priset til til 29,90 kroner på tilbud.

Førpris på produktene hos Meny er henholdsvis 57,90 og 49,90 kroner.

Det nye produktet har et innhold på 485 gram, sammenliknet med den originale pizzaen som er på 575 gram.

DYRERE: På Meny Oslo City er hjertepizzaen priset høyere enn den orginale Grandiosa pizza. Foto: Elisabeth Andersen / God kveld Norge

TV-profilen er ikke ordknapp om hva hun tenker om det.



– Jeg synes det er skitten markedsføring. Det er ikke billig å leve om dagen, så jeg blir provosert fordi de utnytter oss på så enkle ting.

– Kjøp pepperkakeform istedenfor

Gude mener hjertepizzaen bør være billigere enn den originale, da det er mindre gram i førstnevnte produkt.

– Jeg skjønner at de ikke gjør det, men forbrukeren blir lurt.

– Man kan kjøpe en pepperkakeform istedenfor, og presse ut hjertene på grandisen sin om man vil ha den sånn. Det er billigere, mener hun.

Onsdag er det også alle hjerters dag, nemlig valentinsdagen. 31-åringen tror at tidspunktet for lanseringen kan ha vært med vilje, sånn at de som ikke skal ut og spise heller kan velge dette produktet.

– Det er jo sikkert smart markedsføring, men jeg synes det er litt dårlig gjort. Det er skitten strategi, legger hun til.



– Du nevnte på Snapchat at du synes man bør boikotte produktet, står du fortsatt ved det?

– Ja, det nye, ja. Jeg synes folk demonstrativt skal kjøpe den vanlige. For det å lansere et produkt som egentlig er identisk, for så å selge til høyere pris også får du mindre produkt – det er jo svindel.

På spørsmål om Gude kommer til å teste Grandiosa Hjertepizza, svarer hun følgende:

– Nei, jeg tror at jeg på trass kjøper den originale Grandiosa og viser hvordan du kan bruke pepperkakeformer for å få samme resultat.

Gjort noen endringer

Kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods Norge, Dag Olav Stokken, forklarer valget bak hjertepizzaen.

– Vi har opp gjennom årene hørt mange historier om forbrukere som ønsker seg hjerteformede Grandiosa-stykker. Dette har vi endelig tatt på ordet, og laget en pizza formet nettopp som hjerter, skriver han i en epost.

Stokken kan også fortelle hva som er forskjellen på de to produktene.

– Hjertepizzaen har en velkjent Grandiosa-topping. Men vi har gjort noen endringer av bunnen, som vi har fått gode tilbakemeldinger på.

NOEN ENDRINGER: Kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken forteller at det er noen forskjeller mellom Grandiosa Hjertepizza og orginalen. Foto: Bjørn Wad

Da kommunikasjonsdirektøren får høre Gudes forslag om å lage samme pizza ved bruk av pepperkakeform, røper han at de har hørt flere historier om folk som har gjort nettopp dette.



– Nå har vi gjort det litt enklere ved at de kan kjøpe en Grandiosa som er laget ferdig med hjerter, fortsetter han.

Ifølge han selv var det ikke planlagt å lansere produktet rett før valentinsdagen.

– Midten av februar er det store lanseringsvinduet i norsk dagligvarehandel, og nesten hvert år har det kommet en ny Grandiosa i februar. Men det er jo et godt tips å feire valentines med Grandiosa Hjertepizza.

– Kommer dere til å gjøre noen endringer på produktet?

– Grandiosa Hjertepizza er en såkalt limited edition, som vi planlegger å selge til i høst.

Meny: – Svært prispresset i markedet

Nina Horn Hynne er kommunikasjonssjef i Meny, og forklarer overfor God kveld Norge hvorfor de har priset Grandiosa Hjertepizza noe høyere enn originalen.



KAN IKKE UTTALE SEG: Nina Horn Hynne kan ikke si noe om Meny kommer til å endre prisen på Grandiosa Hjertepizza. Foto: Meny

– Akkurat nå er Grandiosa Original svært prispresset i markedet, noe som gjør at vi denne uken har en kampanjepris til 29,90 kroner.

– Denne kunstig lave prisen gjør differansen ekstra stor. Hjertepizzaen, som vi har fått inn nå i uke 7, er også på kampanje nå, men da til 44,90 kroner, legger hun til.

Hynne skriver også at det ikke er to identiske produkter og at en direkte sammenlikning av kilopris blir feil. Hun påpeker at det er leverandøren som må fortelle mer om de to ulike produktene.

– Vi oppfordrer våre kunder til å lese prisetikettene nøye, for her merker vi med førpris, tilbudspris og ikke minst kilopris slik at kundene våre kan ta bevisste valg.



Førpris på produktene hos Meny er som nevnt 57,90 for hjertepizzaen og 49,90 kroner for den originale. På spørsmål om hvorfor hjertepizzaen er dyrere også på førpris, svarer Hynne at førprisen er den laveste prisen på et produkt de siste 30 dagene.

– Og på grunn av at Grandiosa Original ofte er sterkt prispresset i markedet, er førprisen også lav, sier kommunikasjonssjefen.

– Kommer dere til å endre prisen på produktet?



– Både prisene og tilbudene våre endrer seg ofte, så det beste tipset er å følge godt med. Når det gjelder fremtidige priser, kan vi ikke kommentere på det, svarer Hynne.

Coop: – Gude er smart

Line Aarnes, kategori og innkjøpsdirektør i Rema 1000, forteller at hjertepizzaen ikke er på kampanje hos dem og har en ordinær pris på 49,90 kroner.

Den er altså billigere enn Grandiosa Original – når sistnevnte ikke er på tilbud, noe den er nå.

– For noen uker siden kuttet vi prisen på Grandiosa original med 50 prosent, fra 59,90 til 29,90 kroner.



KUTTET PRISEN: Rema 1000 har også kuttet prisen på Grandiosa Orginal med 50 prosent. Foto: Fotograf Nicolas Tourrenc

Kommunikasjonsdirektør i Coop, Harald Kristiansen, forteller at Grandiosa Hjertepizza i skrivende stund har en pris på 44,90 kroner hos lavpriskjeden Extra, mens originalen koster 29,90 kroner på kampanje.

I likhet med Rema 1000, har hjertepizzaen normalt en billigere pris enn originalen, opplyser han.

– GUDE ER SMART: Kommunikasjonsdirektør i Coop, Harald Kritiansen, synes at Aurora Gude er smart, og oppfordrer til å kjøpe den orginale pizzaen. Foto: Espen Solli

– Men fordi Grandiosa original nå er på kampanje får du en unormalt stor prisdifferanse til hjertepizzaen, forklarer han.

Han legger også til:

– Så Gude er smart. Kjøp den billigste Grandiosaen hos Extra og vis ekte kjærlighet, også utenom valentinsdagen, på et annet vis enn med en hjerteformet pizza. Originalen er like god.

God kveld Norge har også vært i kontakt med Kiwi og hjemleveringstjenesten Oda. De har foreløpig ikke fått produktet i sine butikker, og kan derfor ikke kommentere pris.