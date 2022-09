Hellstrøm kjefter på TV-kjendis – fjerner situasjonen fra episoden

TV 2 har snakket med flere som enten har gjestet «Truls á la Hellstrøms Bistro», eller jobbet der. Flere maler et bilde av at Hellstrøm kan være en skummel skikkelse.

Thomas Numme (52) og kona Annette Walther Numme (50) var gjester under den første ordentlige serveringen. Han bekrefter dette inntrykket.

– Ja, det kan jeg skjønne. Han kan bli streng. Jeg husker at Annette spurte om salt. Da var Hellstrøm på kjøkkenet. Da noen gikk ut for å hente saltet, fikk han vite om det. Da kom han og kjefta på kona mi. Han sa: «Tror du ikke jeg vet hvordan jeg salter maten min?»

I videoen øverst i saken avslører Numme hvordan det egentlig er å være gjest på bistroen. Han snakker også om den nevnte situasjonen.

VENNEPAR: Thomas Numme og kona Annette Walther Numme. Her sammen med Sølvi og Harald Rønneberg. Walther Numme har tidligere ledet programmet «Sex og sånn» på NRK P3. For noen år siden hadde hun og ektemannen TV 2-programmet «Casa Numme». Foto: Marit Hommedal / NTB

Klippet bort

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forklarer hvorfor hendelsen ikke er med i torsdagens episode.

– Det er mange store og små hendelser som skjer under opptak av «Truls à la Hellstrøm Bistro» og som ikke kommer med i det endelige resultatet. Dette er redaksjonelle vurderinger som gjøres fortløpende i hver enkelt TV-produksjon.

I den nevnte episoden kan man se at Hellstrøm kjefter på en annen kvinnelig gjest, fordi hun syns desserten smakte for mye alkohol. Han kjeftet også på Harald Rønneberg fordi han ikke spiste sneglene han fikk servert på generalprøven.

Det vil si at i løpet av de to episodene hvor det har vært gjester, har minst tre personer fått kjeft av restaurantens overhode.

– Liker kontroll

Numme understreker at Hellstrøm og kona hans, TV- og radioprofil Annette Walther Numme, kjenner hverandre fra før. Dermed tror han at Hellstrøm ikke var redd for å smøre litt ekstra på da han kjeftet på henne.

Likevel sitter ikke Numme igjen med noe tvil om hva som utløste konfrontasjonen:

– Han liker å ha fullstendig kontroll, sier Numme lattermildt.

DUO: Truls Svendsen og Eyvind Helstrøm har laget mange TV 2-programmer de siste årene. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Ingen alvorsprat

I restaurantbransjen skal ordtaket «kunden har alltid rett» være en rettesnor.

Jan-Petter Dahl får derfor spørsmål om TV 2 eller produksjonen har hatt en samtale med Hellstrøm, om hvordan han snakker med gjestene sine.

– Nei, på ingen måte, svarer Dahl.

Hellstrøm blir konfrontert med at han kjeftet på Numme, men ler bare bort spørsmålet. Deretter spøker han videre, og sier at han ikke blir mindre streng med årene.

Torsdagens episode av «Truls á la Hellstrøms Bistro», ligger allerede ute på TV 2 Play, men sendes klokken 20.00 på lineær-TV.