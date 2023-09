Helene Spilling om «favorittstempel»: – Ulempe

Årets «Skal vi danse»-sesong er så vidt i gang for seerne, men for kjendisene og proffdanserne har det holdt på en stund.

Men for proffdanser og seerfavoritt Helene Spilling (26) er «Skal vi danse» mer enn kun en TV-jobb som varer noen måneder om høsten.

Spilling er nemlig daglig leder hos The Zone Dance Studio, hvor «Skal vi danse»-gjengen trener hver uke. Hun sponser dem også med sko og treningsklær, gjennom klesmerket hennes «Davay».

I tillegg har hun, også i år, fått «favoritt»-stempelet sammen med partneren Harlem Alexander (35). At alt dette gir dem noen fordel, avviser hun. Hun mener derimot det er en ulempe.

Ulempen med «favoritt»-stempelet

Til tross for at Spilling kun har vært med i tre sesonger, har hun på flere måter klart å karre til seg stempelet som «Skal vi danse»-veteran.

Allerede før «Skal vi danse»-premieren hadde hun og dansepartneren blitt kåret til forhåndsfavoritter på norske bettinglister. Spilling er noe mer skeptisk til dette, enn hva Harlem Alexander er.



– Jeg syns det er kjempegøy, og tar det som et stort kompliment, sier Harlem Alexander til TV 2 og smiler.

FAVORITTER: Harlem Alexander og Helene Spilling er årets forhåndsfavoritter til å gå helt til topps. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2

Spilling har tidligere uttalt at hun syns favoritt-stempelet kan være mer negativt enn positivt. Dette var noe hun fikk erfare fra året hun var partner med Simon Nitche (31), og hun tenker det samme i år.

– Jeg tror at i starten, når vi er så mange, så har man som seer nødvendigvis ikke bare én favoritt. Kanskje tror de at mange heier på oss, siden vi er på toppen av en liste. Og den listen er jo ikke satt av folket, men profesjonelle, sier hun og fortsetter:

– Ut ifra det vi har lest hittil, så har vi fått dette stempelet siden Harlem har litt danseerfaring fra før av, og jeg, vel .... er en profil.

SKEPTISK: Spilling forteller hun er skeptisk til favorittstempelet. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Da TV 2 intervjuet Roar Jødahl, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, uttalte han at å være partneren til Spilling kan gi en fordel grunnet hennes tidligere suksess og at hun er stor blant fansen.

26-åringen syns dette er noe absurd, og spøker med at hun skal ta i bruk «Spilling-effekten» for å fremme eget merke.

– Det skal jeg si til de som danser hos oss, «kom hit og opplev Spilling-effekten», sier hun og ler.

Ofrer søvn for dansingen

For «Spilling-effekten» er kanskje noe 26-åringen selv liker å spøke med, men den kan også ha noe å gjøre med hvor mye hun har å gjøre med selve «Skal vi danse»-konseptet.

I fjor tok Spilling over dansesenteret hvor deltakerne trener, og drifter det året rundt med tittelen daglig leder. På egen Instagram reklamerer hun for dansetimer, og eget klesmerke som årets deltakere bruker.

– Jeg leier lokalet her, og driver det til vanlig. Så med «Skal vi danse» blir det jo til at jeg bor her, da!

– Det må jo være livet ditt?

GOD STEMNING: Harlem Alexander og Helene Spilling har en god tone, og legger mye ut av hverandre i sosiale medier. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– For å rekke alt, pleier jeg å jobbe til klokken to eller tre om natta, så jeg sover mindre.

26-åringen legger vekt på at det er mye folk ikke ser, og «Skal vi danse» tar mye både jobb og fritid.

– De fleste ser jo bare lørdagen, og med «Dansebobla» som vi hadde før, kunne man se litt mer. Men også der var det lite med tanke på hva som skjer.

På lørdag er første eliminering, og akkurat nå er det tre par som står i fare for å ryke. Selv om Spilling og Harlem Alexander ikke er en av dem, har hun en klar oppfordring til seerne:

– Jeg bare sier det, folk må ikke glemme å stemme på oss, bare fordi vi er på toppen av en liste! sier hun og smiler.



«Skal vi danse» ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdager kl. 20.