Helene Olafsen avslører kjole-tabbe: – Dette må vi aldri gjøre igjen

Det gikk ikke helt etter planen for Helene Olafsen og stylist Cårejånni Enderud i én av Skal vi danse: all stars-sendingene.

I ti uker har Skal vi danse-eventyret bydd på både glitter og show. Det har blitt vist frem alt fra spektakulære danser til ville antrekk.

For at alt skal gå som det skal på direktesendingene, må tidkrevende og nøyaktige forberedelser til i kulissene.

Det er derimot ikke alltid ting går etter planen.

SHOW: Det er ekstraordinære antrekk som står på agendaen i Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Må sette ned foten

Programlederne Helene Olafsen (32) og Anders Hoff (46) har med seg Cårejånni Enderud på laget som sin faste stylist, og spesielt Olafsen sine antrekk har blitt godt lagt merke til av seerne.

MÅ SKINNE: Programleder-antrekkene er minst like viktige som deltakernes, og foran hver sending jobbes det hardt i kulissene for å finne disse. Foto: Jan-Petter Dahl

– Programlederne skal spille opp hverandre, men Anders skal få lov å være litt tradisjonell og Helene skal få bære antrekkene, forteller Cårejånni Enderud om visjonen for de to.

Den erfarne stylisten forteller at han jobber tett med Olafsen når det kommer til å velge antrekk.

Duoen har en åpen dialog og utveksler inspirasjon fra bildedelings-appen Pinterest i jakten på den perfekte kjolen til hver sending.

TRYGGE OG VILLE VALG: Stylist Cårejånni Enderud og Helene Olafsen deler inn kjole-forslagene i to: Én liste med helt sikre antrekk og én med kanskje-antrekk som er av det litt villere slaget. Foto: Espen Solli

– Vi har selvfølgelig våre rammer å forholde oss til, så prøver vi å gjøre vårt beste ut ifra det. Også prøver vi å leke litt og gjøre litt forskjellig, sier Olafsen.

Hun erkjenner at det er flere antrekksideer hun har satt ned foten for og at det er lav terskel for å si nei.

På én av sendingene innså imidlertid ikke programlederen tabben før det var for sent.

– Vi var enige om at den grønne kreasjonen var litt for mye. Tanken var god, utførelsen ble ikke helt slik vi hadde tenkt, men så sto vi der. Det var det vi hadde, forteller 32-åringen og legger til:

– Men det går fint det også.

Antrekket hadde hvit bunn med grønne zebra-striper og et silkeslep sammensatt av ulike grønntoner.

GRØNN KJOLE: Både Helene Olafsen og stylisten var enige om at den grønne kjolen ikke gjorde jobben helt som den skulle. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Programlederen gir kjolen svake poeng på en dommerskala fra 1 til 10:

– Jeg ville gitt ett poeng for innsats, så to av ti, humrer hun.

Stylist Cårejånni Enderud forklarer «grønn kjole-gate» slik:

– Etter sending var ikke følelsen god hos verken Helene eller meg. Vi tenkte at nei, dette så kjerring ut, sånn som dette må vi aldri gjøre igjen, sier Enderud.

Han legger til:

– Men så skal man tillate seg å gjøre sånt igjen, for har man ikke vært helt der nede på bunnen, da får man heller ikke toppene.

SKOLEBALL-SKO: Stylist Cårejånni Enderud følte de grønne strasskoene ikke hjalp til den grønne kjolen med slep i ulike grønntoner. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Han tror antrekket kunne fungert bedre med spesielt én endring.

– Jeg hadde sett for meg at den hadde smelt litt mer, men de hælene på strasskoene var litt for lave. Det så litt ut som for lave sko på ungdomsskoleball.

Den grønne smellen av et antrekk har dog sørget for å gi verdifull læring.

– Man må alltid stole på magefølelsen. Jeg hadde en dårlig magefølelse for det antrekket på forhånd, men du sier ikke det rett før sending når det ikke finnes gode alternativer, påpeker Cårejånni Enderud.

HEFTIG: Helene Olafsen har imponert både i sin nye rolle som Skal vi danse-programleder, men også med dans og antrekk underveis i sesongen. Foto: Espen Solli

Helomvending for helgens antrekk

Foran lørdagens Halloween-sending førte nettopp magefølelsen til at stylisten tok grep grytidlig dagen før sending.

– I går kveld da jeg skulle ferdigstille antrekket tenkte jeg at «Jeg skal ikke ha en sånn sending hvor jeg føler at jeg bommer igjen.» Så planen i morgen ender med noe helt annet enn vi opprinnelig hadde tenkt.

MÅ TA SJANSER: – Vi har det morsomt når vi holder på å velge antrekk. Vi kan skyte i alle retninger og man kan ikke safe hver gang. Da blir det kjedelig, sier Skal vi danse: all stars-stylist Cårejånni Enderud. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Man skal kjenne på magefølelsen. Ofte sier man ikke noe, men nå tenkte jeg at «Nå skal jeg si ifra».

Da Enderud hadde kjoleprøve med Helene fredag var beskjeden - og den nye kjolen - klar:

«Jeg sto opp halv fem i morges og sydde en ny kjole til deg».

Enderud byr også på detaljer om antrekket, og det er ingen tvil om at det blir av den ekstra spenstige sorten.

I HARMONI: Antrekkene til Helene Olafsen og Anders Hoff er alltid nøye utvalgt - og de står i harmoni til hverandre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det blir ikke noen sort paraplykjole, det blir sølvpaljett-kjole med veldig høy splitt og høye hæler. Nå går vi «all the way», sier den erfarne stylisten fornøyd.