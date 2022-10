Heine Totland mistet faren sin: – Ord kan ikke beskrive savnet

DYPT SAVNET: Heine Totland deler at faren hans har gått bort. Foto: Alex Iversen /TV 2

Musiker og entertainer Heine Totland (51) har mistet faren sin, Sigurd Totland.

Til God kveld Norge sier Totland at faren døde av kreft. Han ble 76 år gammel.

I et innlegg på Instagram hyller han faren med en rekke bilder og skriver:

– Kvil i fred kjære Pappa ❤️ For ein fyr du var. Du gav meg både musikken og interessa for matlaging. Og kjærleik. Barnebarna elska deg og digga deg. Ord kan ikkje beskrive savnet me kjenner. 🌹

– Hvordan vil du minnes Sigurd Totland?

– Jeg husker han som en stolt sjømann og en veldig sosial fyr. Han spilte i band, og hans lidenskap for musikk smittet over på meg.

Totland, som var med i Farmen kjendis i år, ble fort kjent for å være en av de mest stødige kokkene inne på gården. Den interessen gir han sin avdøde far æren for:

– Han var en strålende hobbykokk. Lange fantastiske måltider med fyrrige diskusjoner var ikke uvanlig. Nesten alltid med gjester utenfor familien. Hans fascinasjon og kunnskap om kysten, havet, båtliv og fiske kommer jeg aldri i nærheten av. Men lidenskapen for å lage god mat og skikkelige måltider har jeg arvet, skriver Totland i en SMS til God kveld Norge.

Totlands far ble kalt for «høvdingen», og nå skal han og broren ta over familiegården, opplyser 51-åringen:

– Han er dypt savnet, samtidig som det er godt at han slapp å lide mer.