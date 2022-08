Hegseth om «Skal vi danse»-hetsen: – Måtte få skjult nummer

På lørdag sparkes den 18. sesongen av «Skal vi danse» i gang, og denne gangen med en helt ny vri.

Det er nemlig tidligere deltakere som skal få svinge seg på parketten igjen i en såkalt «All Star sesong».

Morten Hegseth (36) var selv med som deltaker i 2018, men i fjor debuterte han som dommer.

Det var det ikke alle som var like glad for.

– Skulle aldri ha skjult nummer

På besøk hos God Kveld Norge forteller Hegseth om hvordan tilbakemeldingene har vært etter debuten.

SKJULT NUMMER: Hegseth forteller at han måtte ty til å skjule nummeret sitt fordi han fikk så mange sinte meldinger. Foto: God Kveld Norge / TV 2

Etter fjorårets dommerdebut var det nemlig mange sinte tekstmeldinger som tikket inn.

– Jeg måtte få skjult nummer etter «Skal vi danse» i fjor. Selv om jeg lovte meg selv å aldri gjøre det. Når Wenche Foss ikke har skjult nummer så skulle ikke jeg ha det heller, sier Hegseth lattermildt.

I pausene og etter sending var det nemlig så mange sinte meldinger, at han ikke så noe annet alternativ.

– Når jeg tok av flymodus på telefonen etter sending så tenkte jeg hver gang «ååh, hva skjer nå», fordi det var så mange meldinger.

Ingen utdanning innen feltet

Da Hegseth fikk jobben som dommer i «Skal vi danse», var det flere som klødde seg i hodet.

Ikke hadde han mye danse-erfaring, og ikke hadde han noen spesiell kompetanse på området.

– Mye av tilbakemeldingene fra folk er jo at jeg ikke er faglært danser, og derfor lurer de på hva jeg gjør der.

Til God Kveld Norge forteller han at grunnen til at nettopp han ble spurt, var fordi TV 2 ønsket en «TV-seer» av programmet som kunne komme inn å bedømme de andre delene enn bare det rent tekniske av dansen.

– Min jobb er da å dømme etter følelsene som blir skapt av dansen, og det rent underholdningsmessige. Det var det mange som ikke skjønte i fjor.

Husker du disse Skal vi danse-øyeblikkene? Vi testet Morten Hegseth og Marte Bratberg i quiz. Se video under.

Protesterer med glitter og tubetopp

Det nærmer seg premiere på årets sesong, og i den anledning la han ut en historie på sin Instagram-profil der han søkte tips til antrekk for premieren.

En av meldingene som dukket opp i innboksen da var: «Gå med minst mulig, si minst mulig, beveg deg minst mulig. Dette programmet handler ikke om deg, la de andre få skinne.»

Hegseth forteller at det ikke skal stoppe han fra å gå med akkurat det han vil.

– Derfor skal jeg nå bade i glitter og tubetopper, og tenke sånn «denne er for deg din sure faen», sier Hegseth.

Han avslører at premiereantrekket vil bestå av ett Bottega-sett, en Prada veske og perleøredobb blant annet.

Fakkeltog for ekskjæresten

En av grunnenen til at mange reagerte når Hegseth fikk jobben, var at han overtok for tidligere dommer Tore Petterson, som var kjent for å være en publikumsfavoritt.

I tillegg er de to også ekskjærester.

– Det var noen som lagde en facebookgruppe der de skulle ha fakkeltog for Tore. Jeg inviterte dem faktisk til å komme med fakkeltog i gaten min, for det synes jeg var litt ikonisk.

Han forteller videre at han skjønner at folk savner Petterson.

– Han er mye snillere enn meg, jeg var jo verdens verste kjæreste for han. Men folk får nøye seg med meg.

Livredd Funkygine

Hegseth sier at han har høye forventinger for denne sesongen, fordi det er deltakere som alle presterte på et høyt nivå i sine sesonger.

På spørsmål om han har utpekt seg en favoritt på forhånd, svarer han:

REDD: Santino Mirenna og Jørgine Vasstrand deltar i Skal vi danse 2022. Dommer Mrten Hegseth sier han er redd for sistnevnte. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er så jevnt nivå på alle sammen. Jeg klarer ikke plukke ut enkelte favoritter.

Dersom han selv skulle vært med som deltaker, så avslører han likevel hvem han hadde fryktet mest.

– Nate hadde jeg nok vært ganske redd for. Funkygine er jeg generelt redd for, sier han og smiler.