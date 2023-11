Hegerberg om møtet med Hellstrøm: – En fryktinngytende følelse

Eyvind Hellstrøm (74) reiser til Lyon i Frankrike for å besøke fotballproff Ada Hegerberg (28) i programmet «Hellstrøms høst».

– Fryktinngytende følelse

Målet er å lage den perfekte boeuf bourguignon i den franske gastronomiens hovedstad, Lyon.

Boeuf bourguignon er en verdenskjent klassiker fra Frankrike. Dette er en kraftfull og velsmakende kjøttgryte som egner seg godt for tilberedning på forhånd og varmes opp før servering – da blir smaken bare enda bedre.



– Jeg har en slik fryktinngytende følelse å ha Eyvind Hellstrøm på kjøkkenet mitt. Men selvfølgelig er det en stor ære og ha selve sjefen – «Jeg er ikke kokken din» – på sitt eget kjøkken. Så det er en stor glede, sier Hegerberg i programmet.

PÅ HJEMMEBANE: Ada Hegerberg fikk besøk av Eyvind Hellstrøm hjemme i Lyon. Foto: Anita Rennan / TV 2

På hjemmebane i Lyon

Høsten er høytid for gode matopplevelser og Hellstrøm er på jakt etter en matrett som kan varme opp den norske høstkulden.

For å finne verdens beste boeuf bourguignon reiser mesterkokken til Lyon, der han har vært utallige ganger.

STAMSTEDET: Ada Hegerberg tok med Eyvind Hellstrøm på stamstedet sitt i Lyon. Foto: Anita Rennan / TV 2

– Å komme til Lyon er som å komme hjem. Inkarnasjonen av det beste av det franske kjøkken finnes hos ikoniske Paul Bocuse. Et besøk på restauranten i Collonges-au-Mont- d’Or er verdt en reise i seg selv. Maten er en sanseopplevelse, og serveringen er i egen klasse. Bocuse og Gud går aldri av moten. Aldri i Lyon uten et «pit stop» hos Bocuse, sier Hellstrøm til TV 2.



Stor stjerne i Lyon



Hellstrøm får ekstra hjelp av Ada Hegerberg, som har spilt på Lyon i den franske toppdivisjonen i ti år, og som kjenner byen på en helt annen måte.

Hun er en stor stjerne i Lyon, og det fikk Hellstrøm erfare på deres rundreise i byen.

STOR STJERNE: Ada Hegerberg i aksjon under Champions League-finalen mellom Barcelona og Lyon på Allianz Stadium i Torino, mai, 2022. Foto: Franck Fife / Scanpix

– Hun er jo stor stjerne i Lyon uansett hvor vi var. Alle elsker henne. Den dama kan mer enn å spille fotball. Vårt første møte på Olympique Lyonnais Stadion ble uforglemmelig. Jeg ble nesten «starstruck». Dagene våre ble en dans på roser. En herlig opplevelse av å reise rundt med en stjerne helt uten primadonna- nykker, sier Hellstrøm.



– Det er den tiende sesongen min i Lyon og tiden går fort når du har det artig. Vi har mange kulturer her – fra tysk disiplin til fransk kreativitet, og en rar dame fra Norge som scorer litt mål, forteller Hegerberg i programmet.

KOKKELÆREREN: Eyvind Hellstrøm, Cyril Bosveil og Ada Hegerberg på restauranten til Cyril i Lyon, Bistrot de L`Institut. Foto: Anita Rennan/TV 2

God kjennskap til retten

Hegerberg har vokst opp med boeuf bourguignon og en far og bror som lagde det da hun vokste opp hjemme i Sunndalsøra. Hun takker dem for at hun har et forhold til retten de lager i programmet.

Hun har lagt en plan på hvor hun skal ta med Hellstrøm i byen for å oppdage litt mer av maten i Lyon, til tross for at han kjenner godt til byen fra før.

VINDISTRIKTET: Eyvind Hellstrøm og Ada Hegerberg besøker vinprodusent, Matthieu Barret i Cornas utenfor Lyon. Foto: Anita Rennan / TV 2

Skryt til Ada

De reiser til forskjellige restauranter som Hegerberg har kjær i byen, og ender opp hjemme hos fotballproffen i hennes kjøkken.



Hellstrøm syntes det var fantastisk å møte Ada Hegerberg – og møtet gjorde ham begeistret.

– Ada er stor stjerne og meget respektert. Hun har virkelig et talent i møte med folk. Snakker fransk og lever som en innfødt. Ada seiler opp som mitt beste minne fra Lyon, ved siden av Bocuse. Neste gang vi møtes blir det der vi tar søndagslunsjen.

– Var hun et talent på kjøkkenet?

– Nesten like god på kjøkkenet som på fotballbanen, avslutter Hellstrøm til TV 2.



Beef bourguignon: En smakfull rustikk fransk kjøttgryte, som er ypperlig høstmat. Foto: TV 2

Boeuf Bourguignon 1 kg marmorert biffkjøtt fra høyrygg. 1-2 l rødvin og 1-2 ss hvetemel. Smør og olje til steking bouquet garni (et knytte av timian, laurbærblad og rosmarin i purreløkblad), 100 g småløk (evt. sjalottløk) 0,5 dl cassis (solbærlikør) og gjerne en klunk marc de Bourgogne (druebrennevin). 300 g sjampinjonger, 300 g små gulrøtter, 300 g små neper, 4 ss brødkrutonger, 200 g guanciale (saltet og speket flesk fra grisekjake eller hals), eller bruk sideflesk, 1 bunt kruspersille. Kok vinen i en kasserolle ned til det halve i volum. Del kjøttet i terninger på ca. 3 x 3 cm. Stek det i flere omganger i en jerngryte i olivenolje- og smørblandingen til det har fått en brun skorpe. Dryss over hvetemel og bland godt. Ha den kokte vinen sammen med det stekte kjøttet. Legg i en bouquet garni og la kjøttet småkoke til det er gjennomkokt og mørt. Det kan ta ca 1 ½ time. Det er bare å smake seg frem og finne den riktige teksturen i kjøttet. Smak til med cassis og marc. Tilbehøret i en tradisjonell boeuf bourguignon er stekt flesk (ikke bacon) og stekte sjampinjonger, småløk og brødkrutonger, men bruk gjerne sesongens beste grønnsaker som smørdampes og anrettes når ragùen er gjennomkokt. Gi også et lite dryss med frisk hakket kruspersille. Perfekt tilbehør kan være potetmos, tagliatelle, fettuccine eller kokt ris.

