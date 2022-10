Heftig krangel på Farmen etter baksnakking: – Du er et rasshøl

Mat har vært et kontinuerlig problem for årets Farmen-forpaktere. Etter flere underkjente ukesoppdrag har deltakerne hatt lite penger på markedet – noe som naturlig vis har resultert i lite mat.

Tidligere har TV 2 omtalt hvordan deltakerne opplevd det ekstreme kostholdet, og hvilke merkelige tiltak de gjorde for å døyve sulten.

Matmangelen har ikke bare gått hardt utover energinivået og muskelmassen til forpakterne – men også humøret.

Denne uken slår matmangelen virkelig hardt ut, hvor det hele ender i en stor krangel mellom politibetjenten Hashar Aziz (34) og software-utvikler Henrik Eijsink (26).

Eskalerer til kjempekrangel

Under en frokost denne uken er det usedvanlig dempet stemning rundt bordet. Prat er det lite av, og de fleste av deltakerne fokuserer kun på å spise maten på tallerkenen.

– Både jeg og flere av de andre var misfornøyde med Hashar i går, forteller Eijsink i episoden.

– For det første var han i dårlig humør hele dagen. For det andre så presterte han å klage da folk forsynte seg godt under gårsdagens lunsj – som i tillegg var to timer forsen, utdyper han.

På slutten av frokosten ber Aziz om kjelen, og skraper det som er i bunn.

SPISTE MYE MAT: Henrik er en av deltakerne som spiser mest på gården – dette var Hashar lei av. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Da vi spiste frokost meldte jeg at i dag ville jeg skrape grøtkjelen. Og det kan vi godt kalle en rolig «fuck you» til Henrik, sier Aziz og forklarer at han mener Eijsink viser lite hensyn til de andre deltakernes matbehov.

At Eijsink spiser langt mer enn resten på gården, har også vært et gjentagende irritasjonsmoment for flere deltakere.

Etter frokosten er Eijsink oppe på et soverom sammen med deltakerne Lasse Fredheim (26), Andrea Marie Rosli (24) og Hanne Mathea Friis (22).

– Hvorfor er alltid Hashar så jævla sur, spør Eijsink de andre, hvorpå Fredheim svarer at han ikke vet.

Deltakerne begynner å prate om situasjonen som utspilte seg rundt frokostbordet og Aziz' sitt humør de seneste dagene. Det er da Aziz entrer rommet, og konfronterer de andre deltakerne med å baksnakke han.

– Du er et rasshøl om dagen

– Jeg skulle bare si at om dere har noe dere vil si til meg, så kan dere heller si det direkte til meg enn hviske som noen små kjerringer, sier politimannen før han konfronterer Eijsink og forteller at han har hørt alt som har blitt sagt om han inne på rommet.

Dette eskalerer til en krangel mellom de to mannlige forpakterne. Da Aziz spør Eijsink hvorfor han snakker bak ryggen hans i stedet for å ta det opp direkte med han.

FORBANNA: Hashar ble forbanna da han overhørte de andre deltakerne baksnakke han. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Du har jo faen meg vært «pissed» fra i går kveld til i dag. Du har hatt den chilleste oppgaven med kjøkkentjeneste, svarer Eijsink og anklager Aziz for å være sur for at deltakerne spiser opp maten han har laget den uken.

Aziz mener at Eijsink ikke vet hvor mye han har jobbet, og beskylder 26-åringen for å sumle i linåkeren, og at han har brukt mer tid på å «leke» med Friis enn å faktisk jobbe. Krangelen fortsetter, før Aziz plutselig sier:

– Du er et rasshøl om dagen, til Eijsink.

Deretter ender krangelen relativt raskt med at Aziz og Eijsink blir enig om å bytte arbeidsoppgaver resten av dagen. De skværer derimot ikke opp, og forklarer til hvert sitt kamera at de ikke har noe planer om det heller.

Dette sier de om krangelen

Da TV 2 kontakter de to deltakerne for å høre hva de tenker om den intense diskusjonen i dag, er det begge enig i at de har lagt konflikten bak seg.

– Henrik og jeg har det bra i dag, vi har ikke noe usnakket sammen. Jeg føler at vi både i løpet av oppholdet og etterpå har vært enig om at en krangel er en krangel. Det blir gjerne litt høylytt, og så fikser vi opp i det, sier Aziz til TV 2.

Eijsink bekrefter at de har ordnet opp, men er spent på å se hvordan krangelen blir seende ut på TV.

KREVENDE UKE: Henrik forklarer at han syns det var krevende å tilbringe tid med Hashar grunnet hans dårlige humør. Her avbildet med Lasse (t.h) og Hashar (bak). Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Hashar og jeg har skværet opp, så det er jo helt greit. Men jeg er jo litt spent på å se det på TV, da. Når man krangler over sånne småting, så er det jo spennende å se hvordan det blir seende ut, svarer Eijsink og ler.

Eijsink innrømmer dog at han opplevde både krangelen og humøret til Aziz som krevende den uken.

- Jeg opplevde jo at Hashar var i et veldig dårlig humør og vanskelig å snakke med. Vi var alle sultne, lurte på når vi skulle spise, og da vi spurte om det ble han bare sur. Han ble lett irritert, og det gikk ikke an å komme med verken forslag eller innspill. Så da endte vi opp å prate om han oppe på rommet da han ikke var der, forklarer 26-åringen og legger til:

– Det var vanskelig å tilbringe tid med han, noe som igjen gjorde at Hashar følte seg utestengt. Så det ble på en måte en ond sirkel.

Innrømmer dårlig humør

Aziz sier seg enig i at han var i dårlig humør den uken, og innrømmer at det flere faktorer som spilte inn.

– Det kan nok bero på en presset situasjon med lite mat i kroppen – da begynner ting å tære litt på. Det psykologiske spillet, matmangel, den mentale tilstanden - det er den totale pakken som har en innvirkning, forklarer 34-åringen og sier han aldri har lagt skjul på at han er en «hangry» person.

– Den «boblen» vi er i der inne er jo vår virkelighet. Vi har ikke noen andre inntrykk av virkeligheten enn den vi står i, sier han før han konstaterer:

– Men jeg er ikke lei meg eller flau over at jeg viser mitt sanne jeg i en situasjon med hardt arbeid og lite mat. Jeg tror de fleste hadde reagert med så lite mat i kroppen.

FUNKER IKKE UTEN MAT: Hashar forklarer at han fungerer svært dårlig uten mat, men ikker flau over dette. Foto: Anton Soggiu/TV 2

