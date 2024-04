Heftig krangel: – Den gamle driten

I sosiale medier har det utspilt seg et munnhuggeri mellom to store navn innen norsk humorbransje.

Det hele skjedde etter at Morten Ramm (45) i forrige uke overrasket ved å annonsere at han slutter som komiker.

– Jeg har kommet frem til at det er på tide for meg å utforske nye muligheter og utvikle meg videre, og heller drive med alt mulig annen drit, skrev han i et innlegg på Instagram.



Lars Mjøen (78), som siden 70-tallet har oppnådd legendestatus som komiker, skuespiller og forfatter i KLM, ser ikke ut til å være i Ramms fanklubb.

– Morten Ramm slutter som komiker. Ah, endelig! I mine øyne har han egentlig aldri begynt, skrev Mjøen på Facebook.



Ramm ble først kjent gjennom «Manshow» i 2006, og gjennom karakterer som «DJ Dan» i «Torsdag kveld fra Nydalen» i årene 2009 til 2014 ble han en av Norges mest kjente komikere.

LEGENDARISK: Knut Lystad, Hege Schøyen, Lars Mjøen og Trond Kirkvaag i forbindelse med «Brødrene Dal», som er legendarisk i norsk humorsammenheng. Foto: Morten Holm / NTB

Krasse utspill

Samtidig har han de siste ti årene bygget opp selskapet Ramm AS, med 14 underselskaper innen klesproduksjon, brennevin, produktutvikling, restaurantdrift, underholdningsprogrammer og utleie av leiligheter. Dagens Næringsliv beskrev han tidligere i år som en humormogul.

– Ifølge et oppslag i DN nylig, er han visst flink til å tjene penger på andre måter, så det er sikkert ikke synd på ham, fortsatte Mjøen i anti-hyllesten av Ramm.



45-åringen la søndag ut et bilde av Mjøens utspill på sin egen Instagram-konto, og svarer krast på kritikken.

«Jeg blir litt peppad, lite taggad, når det kommer litt motstand fra folk som ble født rett etter Titanic sank, så nå blir det comeback til uka allerede. Skal gjøre mer humor enn aldri før. Takk til Lars Mjøen, som gjorde det enkelt for meg».

Han fortsetter:

«Skal se meg opp på den gamle driten han har laga, og så skal jeg ikke la meg inspirere av det, å så bare kjøre på med no ræl jeg synes er skojskoj, så det vil jeg tro blir sånn passelig grymgrymt. Deilig å være tilbake».



HUMORGJENG: Morten Ramm ble for alvor kjent gjennom «Torsdag kveld fra Nydalen» på TV 2. Foto: Bjørn Erik Larsen / NTB

– Trives med å fornærme

TV 2 spør «Brødrene Dal»-legenden Mjøen om hva han tenker om Ramms svar, der hans arbeid blir betegnet som «den gamle driten».

– Dagens komikere forstår ikke den gamle humoren, sier Mjøen.

Helt tilbake i 2011 var Mjøen ute og kritiserte «Torsdag kveld fra Nydalen», som han da mente manglet innhold og passet bedre på Barne-TV enn som humor. Den gangen valgte Ramm ikke å kommentere kritikken.

– Morten og jeg trives med å fornærme hverandre på denne måten, hevder Mjøen i en sms til TV 2.

Morten Ramm ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor TV 2.

Har du fått med deg disse klippene?