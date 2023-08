Heftig debatt da kronprinsessen enda «bare» var Mette-Marit

1. desember 2000 var stemningen til å ta og føle på i Slottets store festsal i hovedstaden. På to stoler trukket i et gullaktig stoff satt kronprins Haakon side om side med samboeren Mette-Marit Tjessem Høiby.

Begge var på denne tiden 27 år. Han hadde levd hele sitt liv i offentligheten, mens hun akkurat hadde entret den. Nå skulle en forlovelse mellom en kongelig og ikke-borgelig kvinne fra Kristiansand kunngjøres.

DET FØRSTE BILDET: Kronprins Haakon og kjæresten Mette-Marit Tjessem Høiby forlot utestedet Caledonien Dancing klokken 02.40 etter en lang natt med klubbing og konsert i forbindelse med Quartfestivalen i 2000. Året før hadde de møtt hverandre på samme festival. Foto: Heiko Junge / NTB

I lokalene hørtes småsumming og klikk fra fotografenes apparater. Mette-Marit – som i pressen hadde blitt omtalt som «en utagerende alenemor» – rettet på den praktiske, eggeskallfargede drakten hun trolig hadde fått beskjed om å bære.

Etter å ha falt for hverandre på den sagnomsuste Quartfestivalen i Kristiansand sommeren 1999, hadde de nå innsett at det var de to – for alltid.

Dette bekreftet også kronprinsen overfor TV 2 under pressekonferansen:

– Vi har jo vært sammen nå ett år og én uke, omtrent, og har jo da etter hvert blitt såpass glad i hverandre at vi har ønsket å være hverandres livsledsagere og gifte oss. Derfor var det veldig hyggelig i dag å kunne bestemme oss for det å offentliggjøre det, så jeg synes det er et veldig godt valg.



For det var mye for folket å fordøye at den høyt elskede kronprinsen hadde funnet seg en «pike av folket». Spesielt en som hadde testet ut narkotika, vært aktiv i housemiljøet og allerede hadde en sønn fra et tidligere forhold.

Tok imot «Lille Marius» med åpne armer

Men for kongeparet, som hadde brukt hele ni år på å få aksept for hverandres kjærlighet – Sonja Haraldsen hadde jo selv vært en av borgerskapet – var valget enkelt; støtte sønnen og sin tilkommende svigerdatter.

– Da kronprinsessen enda «bare» var Mette-Marit var det mye debatt om hennes eventuelle inntreden i kongehuset. Mye av debatten gikk rundt at hun var alenemor, samt en del av ryktene om hennes utagerende fortid, bekrefter TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

BONUSBESTEMOR: Lille Marius i lek med bonusbestemor dronningen under julefeiringen på Slottet i 2000. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kongeparet ønsket å være åpne og inkluderende, og de ønsket ikke at barn og eventuelle barnebarn skulle oppleve det samme. De tok også umiddelbart imot Mette-Marits to år gamle sønn, Marius Borg Høiby, med åpne armer.

– Kongen og dronningen kjempet selv en lang kamp for kjærligheten. Deres egne barn skulle få slippe det. Kronprinsessen har jobbet hardt for å bli godtatt og respektert av folket. Noe kronprinsessen også har fått til, legger Schulsrud-Hansen til.

All spekulasjon ble fjernet

Helt fra første øyeblikk viste kronprins Haakon og Mette-Marit at de var et moderne og åpent par, og at de bevisst gikk bort fra tradisjonell, rojal etikette.

I motsetning til mange andre kongehus i Europa og verden ønsket de å vise at de var et par av sin tid, og at dette også innebar å ta utradisjonelle valg.

BRYLLUP: Mette-Marit gikk fra å være en pike av folket til bli kronprinsesse av Norge lørdag 25. august 2001. Her med sønnen, som ble kalt «Lille Marius» i pressen, på armen. Foto: Jerry Lampen / NTB

Første ledd i dette var pressekonferansen som ble avholdt i forbindelse med forlovelsen og det forestående bryllupet – som ble avholdt med brask og bram i Oslo Domkirke 25. august 2001.

– At Mette-Marit før bryllupet holdt en pressekonferanse sammen med kronprinsen, hvor den utagerende fortiden ble adressert, bidro til at all spekulasjon rundt temaet ble fjernet, forklarer Schulsrud-Hansen.

Han mener at det krevde et helt spesielt mot og en integritet, som vi vi knapt hadde sett på den tiden. I dag hadde dette kanskje blitt sett på med helt andre øyne, enn det den tilkommende kronprinsessen ble møtt med den gang.

– Utagerende fortid sett i dagens lys hadde nok ikke vært like kontroversielt, men som en del av kongefamilien vil det nok alltid være det. Kongehuset skal fremstå som et ideal, etter gammel tenkning, og det som er utenfor normalen vil ofte ikke sees på som passende, sier TV 2s kongehusekspert.

SAMBOERE: Kronprinsesse Mette-Marit og sønnen Marius utenfor kronprinsparets leilighet i Ullevålsveien kort tid før de flyttet til London høsten 2002. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB

Som en del av denne nymoderne tenkningen innad i kongefamilien, ønsket også det tilkommende ekteparet å være samboere en tid før forlovelsen. Tidligere hadde samboerskap vært utenkelig for ugifte medlemmer av kongefamilien.

Høsten 2000 flyttet paret inn i en bygårdsleilighet i Ullevålsveien 67 på fasjonable St. Hanshaugen i Oslo. Her bodde de i tre år sammen med Mette-Marits sønn Marius, før de flyttet inn på Skaugum der de bor i dag.

MED KAFFEKOPPEN: Kjæresteparet kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby fotografert på St. Hanshaugen i oktober 2000 – noen uker før forlovelsen ble annonsert. Foto: Heiko Junge / NTB

Visse rykter ville ha det til at et norsk sladderblad hadde kjøpt naboleiligheten i bygården overfor Ullevålsveien 67, slik at fotografene hadde direkteutsyn til parets hverdagsliv.



På St. Hanshaugen forsøkte paret å leve så «vanlig» som mulig. De ble observert på matbutikken, med kaffekoppen fra den lokale kafeen i hånden og på tur i parken.

Fant felles team-spirit

I 2002 og 2003 tilbrakte det relativt nygifte paret deler av tiden i London, sammen med Marius, der de begge studerte. Kronprinsessen fordypet seg i studier ved SOAS University of London, mens Haakon var en del av anerkjente London School og Economics.

TYDELIGE KJÆRTEGN: Kronprinsparet med fotografer og livvakter på slep under en spasertur i Hyde Park i London i august 2002. De klarte likevel ikke å skjule kjærligheten overfor hverandre. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

Studier og fokus på felles fremtid sørget for at team-spiriten, som de den dag i dag deler og utstråler, oppsto.

De har ved flere anledninger påpekt at de nettopp er et team, som sammen retter fokus på sine hjertesaker – om det så er for monarkiet, fedrelandet eller i barneoppdragelse av barneflokken. Denne består av Marius Borg Høiby (26), tronarving prinsesse Ingrid Alexandra (19) og prins Sverre Magnus (17).

NYTT LIV I LONDON: Kronprinsesse Mette-Marit, hånd i hånd med sønnen Marius, og kronprins Haakon utenfor leiligheten i 28 Bramham Gardens, Earls Court, London, i august 2002. Foto: Erlend Aas / NTB

Kronprinsessen har, siden hun entret kongefamilien og offentligheten for nå 24 år siden, blitt fulgt med argusøyne både av pressen og det norske folk.

Mange har kalt henne et moteikon for sin interesse for mote, og da spesielt for hvordan hun har rettet fokus på norsk design, og norske designere, på den internasjonale arenaen.

STØTTESPILLER: Kronprinsessen har et nært forhold til svigermor dronning Sonja. Her fra kronprins Haakons 30-årsfeiring på Mågerø i 2003. Da gikk hun gravid med prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Stilforvandling

Hun har gått gjennom en massiv stilforvandling; fra en noe keitete oppstart, da hun måtte føle seg frem stilmessig, til å ha funnet sitt uttrykk og selvsikre form.

UTVIKLING: Naturlig nok er kronprinsessen litt mer selvsikker med årene. Både stilmessig og også som kronprinsesse. Foto: NTB

Skal vi tro TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen har kronprinsessen mye å takke sin svigermor, dronning Sonja (86), for.

– Kronprinsessen har fulgt eksemplet som svigermor dronningen satte. Dronningen arbeidet for at kvinner i kongefamilien skulle kunne ha mer plass, og kronprinsessen har jo nettopp hatt det, på bakgrunn av det arbeidet dronningen selv gjorde som kronprinsesse og senere dronning.

SELVSIKKER OG TRYGG: Kronprinsesse Mette-Marit, ektemannen og barna prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fotografert ved Neidenelva i Sør-Varanger kommune i Finnmark i sommer. Foto: Jan Langhaug / NTB

Schulsrud-Hansen synes at Mette-Marit har gjort en utmerket jobb som kronprinsesse, og har vist seg å være et dronningemne verdig.

– Til tross for en vanskelig start, har alle kritikerne blitt gjort til skamme. Med engasjement for litteratur, vanskeligstilt ungdom og annen samfunnsproblematikk har kronprinsessen lagt et godt grunnlag for sin rolle som dronning i fremtiden.