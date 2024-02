Hedvig Glestad om kjæreste-debut: – Litt rart

SMILTE FOR KAMERA: TV-profil Hedvig Sophie Glestad og kjæresten Joar Borge. Foto: Per Haugen / TV 2

Nytt steg for paret.

Influenser Hedvig Sophie Glestad (32) er med i årets «Kompani Lauritzen».

Tirsdag møtte deltakerne pressen på rød løper, for å snakke om sesongen som har premiere 2. mars.

For første gang hadde Glestad med seg kjæresten Joar Borge (28) på et slikt arrangement.

– Det er veldig hyggelig, litt rart, sier Glestad til TV 2, og utdyper:

– Det er jo veldig kjedelig for han når man skal mingle og prate om våre opplevelser og sånt, men det er jo et par andre karer her – så det går bra.

Det var i fjor sommer hun bekreftet at de hadde blitt sammen, men ville ikke si hvem den utkårede var da.

Siden har hennes Instagram-følgere fått jevnlige glimt av turtelduene.

Glestad sier at «det går veldig bra» med henne og Joar. De er ikke blitt samboere, men er sammen hver dag.

Borge tilføyer at han gleder seg stort til å se kjærestens militær-opphold på skjermen.

– Jeg har fått en liten oppsummering, men har vært litt nervøs for hvordan det skal ta seg ut på TV. Det blir spennende – gleder meg veldig til å se episodene, sier han.

Influenseren ble for det fleste kjent som kjæresten til David Eriksen, gjennom TV-serien om manageren. Det er nesten to år siden forholdet tok slutt – noe som også ble foreviget i «Alle elsker David».