AVSLØRER FORDOMMER: Hedvig Glestad forteller at folk var visse fordommer mot henne, etter de har sett henne i «Alle elsker David». Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Hedvig Glestad (31) ble raskt en stjerne etter TV-debuten i «Alle elsker David». I fjor sa hun derfor opp jobben sin, og ble influenser på heltid.

Glestad avslører at hun ikke merker særlig stor forskjell på livet sitt før og etter rampelyset, med unntak av ett området, nemlig dating.

Etter bruddet med David Eriksen (52) i fjor, valgte hun å ta en lang pause fra dating-tilværelsen.

32-åringen avslører at hun nylig har begynt å date skikkelig igjen,

Men Glestad har ikke kun opplevd fordeler med å dele livet sitt på skjermen. Hun har også opplevd at flere har fordommer mot henne:

– Folk får jo et annet inntrykk av meg fra serien. Og selv om jeg er ekte der, så får de ikke se alt. Så folk er kanskje litt fordomsfull.

TOK ETT ÅR: Hedvig forteller at det tok henne ett år før hun følte seg klar for å date igjen etter bruddet.

Ikke datet på ett år

I den første episoden av den fjerde sesongen, er det mye fokus på om Eriksen skal begynne å date igjen etter bruddet med Glestad.

På Gullruten i fjor avslørte 31-åringen at hun hadde lastet ned datingappen Tinder, men bekrefter nå at det har blitt lite dating til tross for det.

Da TV2.no tok en prat med Glestad på pressetreffet til den nye sesongen, kunne hun avsløre at hun og Eriksen valgte å gjøre ting på hver sin måte:

– David har jo datet litt, men jeg har faktisk ikke datet på ett år, jeg, sier hun.



Glestad forteller så at hun nylig har begynt å gå på date, men at hun tar det rolig.

Det at hun for første gang dater som offentlig person, er ikke noe hun selv har tenkt veldig mye over. Hun har derimot merket at andre kan gjøre det:

– Jeg tenker ikke noe særlig på det, rent personlig. Men jeg har opplevd at når jeg har snakket med noen, så er det på en måte en «greie». Men jeg tenker ikke over det selv, sier hun.

– Folk tror de kjenner meg

Etter Glestad har tenkt seg litt om, endrer hun mening:

– Okei, greit. Faktisk så har jeg merket det litt nylig. Jeg er jo meg selv hundre prosent i serien, men det er ikke alle sider av meg som kommer med.

– Folk får jo et inntrykk av meg. Og selv om jeg er ekte der, så får de ikke se alt. Så noen er kanskje litt fordomsfull.

– Hva slags fordommer har de?

– Nei, at jeg er dum og blond da.

Glestad forteller at hun i begynnelsen syns det var sårt å bli sett på på den måten. Nå preller det derimot lettere av:

– Jeg vet selv at jeg har mange flere sider med meg selv, enn bare det vi får se i serien. Men det er kjipt da, om jeg møter noen og de skal dømme meg ut ifra det de har sett, sier hun før hun fortsetter:

FLERE SIDER: Hedvig er klar på at det finnes flere sider til henne enn kun det man får sett i serien. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Folk ser jo serien, og tror de kjenner meg etter de har sett meg ti minutter på skjermen.

Og selv om Glestad ikke har vært aktiv i datingscenen, betyr ikke det at menn ikke har prøvd seg. 31-åringen avslører at blant annet at en norsk kjendis har sendt henne en melding:

– Det er bare én kjendis. Men hvem sier jeg ikke! svarer hun og ler.

Glestad avslørte derimot at kjendisen jobber i musikkbransjen, og at det ikke ble noe mer enn én melding:

– Nei, det ble med det. Vi har ikke møttes eller vært på date.

Glestad er heller ikke fremmed for å gjøre mer TV, og avslører at hun kunne tenkt seg å være med i to forskjellige TV 2-programmer:

– Jeg har alltid sagt at «Skal vi danse» og «Kompani Lauritzen», det hadde vært det morsomste.

31-åringen avslører så at hun har fått noen forespørsler om opptredener, men at ingenting er sikkert:

– Kanskje dere får sett meg i noe! Men det kan jeg ikke si for mye om. Men ja, vi får se, ingenting er sikkert enda, avslutter hun.

MER TV?: Hedvig avslører at hun har fått forspørsel om TV-opptredner, men kan ikke avsløre hva – helt enda. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

«Alle elsker David» sesong 4 kan du nå se på TV 2 Play.