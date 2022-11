Hedvig Glestad med nye detaljer om bruddet: – Helt jævlig

I april ble det kjent at kjendisparet David Eriksen (55) og Hedvig Sophie Glestad (30) gikk hvert til sitt etter over fire år som kjærester.

Gjennom realityserien «Alle elsker David», har seerne tatt del i hverdagen til kjendismanager David Eriksen, kjæresten hans Hedvig, og Eriksens to barn, Lucas (20) og Andrea (25).

Den tredje sesongen av realityserien startet mandag 14. november. I denne omgang kommer publikum tett på bruddet mellom kjendisparet.

– Noen dager var veldig vonde og vanskelige å la dem filme, erkjente Eriksen til TV 2 tidligere i høst.

ALLE ELSKER: (Fra venstre) Hedvig Sophie Glestad og David Eriksen sammen med Eriksens barn, Lucas Zedine Eriksen og Andrea Zeline Eriksen. Foto: Foto: Bjørn Wad/TV 2

Holdt bruddet skjult

Influenser Hedvig Sophie Glestad gjester den ferskeste episoden av podkasten «730.no», med programleder Mathilde Ullum.

I episoden deler influenser Glestad nye detaljer om bruddet med ekskjæresten David Eriksen.

Blant annet forteller influenseren at ekskjærestene holdt bruddet skjult i to måneder.

– Jeg husker i påskeferien, da var jeg dritt lei av å lyve. Noen spurte meg «hvor er David?», og da sa jeg det var slutt, deler hun åpenhjertelig.

Influenseren forteller at de skulle lansere ny sesong når det ble slutt mellom stjerneparet. Hun trekker fram at det var ekstra vanskelig å holde tilbake bruddet, da hun måtte lyve til flere bekjente og følgerne sine, og kaller det «helt jævlig».

– Vi ble for gode venner

Det skal lenge ha florert rykter om hvorfor det ble slutt mellom stjerneparet.

– Det er mange grunner, men hovedgrunnen er fordi vi ble for gode venner. Vi bodde sammen med barna og jobbet sammen. Det ble rart, sier Glestad.

Glestad forteller at hun satt pris på tiden med familien Eriksen, men at det kom på bekostning av egentiden med David.

EKSKJÆRESTER: David Eriksen og kjæresten Hedvig Sophie Glestad under Vixen awards 2021 på den Gamle Logen Oslo. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Influenseren er klar i sin tale om å finne tilbake til ekskjæreste og manager David Eriksen:

– Vi er helt ferdige. Vi er gode venner, men den kjærlighets-greia er ikke der lenger, deler hun.

Tilbake på datingmarkedet

Både Glestad og Eriksen har vært åpne om at de har startet å date nye mennesker, og har ikke lagt skjul på det for hverandre.

Programlederen spør hva Glestad tenker om at ekskjæresten er tilbake på datingmarkedet. Glestad deler at hun er positiv til det, til tross for at det var rart å høre i begynnelsen.

– Det var en periode hvor jeg ikke visste hvem det var (han datet, red.anm.), Men jeg fant ut av det, og da var det helt greit, deler hun.

Glestad nevner ingen navn, men forteller om en opplevelse med en av kvinnene som David har møtt etter bruddet.

– Jeg møtte henne på et event, og da var det nylig slutt mellom David og meg. Jeg pratet med henne, også sier jeg til henne «du er perfekt for eksen min», forteller hun i podkastepisoden, før hun legger til:

– Jeg vet ikke om de dater ennå, jeg vet bare at de har sett hverandre.

Barna til David Eriksen, Andrea og Lucas ble også påvirket av bruddet mellom faren og kjæresten. Se hva barna hadde på hjertet i klippet under:

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra David Eriksen, foreløpig uten å lykkes.