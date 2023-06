Hedvig Glestad ferdig i «Alle elsker David»

I de første sesongene av «Alle elsker David» var Hedvig Glestad (31) en av hovedpersonene. Da programmet hadde premiere i 2020, ble hun introdusert som kjæresten og samboeren til kjendismanageren David Eriksen (55).

For rundt ett år siden ble det kjent at paret hadde gått hver til sitt. Mye av den tredje sesongen omhandlet bruddet, noe begge parter bekreftet at var tøft å både filme og gjenoppleve gjennom serien.



For kort siden kunne derimot Glestad bekrefte at det var en ny mann i livet hennes.

På pressedagen til sesong fire fortalte Glestad at hun allerede da hadde vurdert å ikke være med lenger, men at hun ombestemte seg i siste liten.



Nå avslører Glestad til TV 2 at hun er ferdig i «Alle elsker David»:

– Nei, jeg blir ikke å se serien om det kommer en sesong fem.

AVSLØRER: I et intervju med TV2.no avslører Glestad at hun ikke blir i en potensiell femte sesong av serien. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Føles riktig

Grunnet bruddet med Eriksen, gikk Glestad denne sesongen over til å være en «profil», på lik linje som andre i serien. For Glestad har ikke programmet vært det samme.

– Først sa jeg jo «nei» til å være med i sesong fire, men så sa jeg «greit, jeg er med». Da visste jeg at jeg ikke ville være en del av det «familie»-bildet lenger, og at serien ikke ville følge meg på samme måte som tidligere.



Til tross for at Glestad var forståelsesfull for hennes nye rolle i serien, så forteller hun at det har vært noe å rart å ikke være like involvert:



– Jeg har jo bedt om det, så det lå i kortene. Men det føles litt rart når jeg har vært såpass involvert, og så er jeg ikke det nå lenger. Men det var jo det som var avtalen.



Derfor føltes det naturlig for 31-åringen å slutte i serien:

– Jeg føler meg litt ferdig. Det har vært veldig gøy, og det er fortsatt god stemning, så det har ikke noe med det å gjøre. Jeg føler bare at ... ja, nå er det greit.

Og valget med å slutte i serien forholder hun seg godt til:

– Og det føles egentlig litt bra. Når en dør lukkes, så åpner en annen seg. Jeg er litt ferdig med dette kapitelet.

NATURLIG: For Glestad føles det naturlig å slutte etter den fjerde sesongen. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Klar for nye muligheter

Glestad forteller at bruddet mellom henne og Eriksen ikke har noe å gjøre med at hun var mindre å se i sesong fire.

– Vi klarte oss ganske fint med bruddet, og det var god stemning relativt tidlig. Dette måtte vi jo forholdet oss til uansett, så det var egentlig ikke en av grunnene. Det var bare mer naturlig på den måten, rett og slett.

Glestad innrømmer at hun har fått litt tilbakemeldinger på at folk savner mer av henne i serien.

– Jeg har fått litt tilbakemeldinger fra familie og sånn, og så noen meldinger på Instagram. Så det er jo veldig hyggelig.

Selv om Glestad slutter i «Alle elsker David», betyr det ikke at hun ikke vil gjøre mer TV.

– Jeg syns TV er veldig gøy! Så får vi ser hvor veien bærer, sier hun og legger til hun ikke hadde vært fremmed for sin egen realityserie:

– Jeg burde hatt det for et år siden, da jeg var nysingel – det hadde vært god TV, det! forteller Glestad og ler.

Hun er heller ikke fremmed for å være med i et par TV-programmer, og har allerede pekt seg ut to favoritter:

– Om jeg kunne valgt så hadde jeg gått for «Skal vi danse» eller «Kompani Lauritzen». Det hadde vært veldig gøy, sier hun og smiler.

KLAR FOR EVENTYR: Hedvig forteller at hun er langt fra ferdig med TV – og venter nå på neste eventyr. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Sesong 4 av «Alle elsker David» går nå på TV 2 Play.