Hedvig Glestad bekrefter ny flamme

Etter bruddet med David Eriksen i fjor, bekrefter Hedvig Glestad til TV 2 at hun har en ny flamme.

NY TYPE?: Hedvig Glestad bekrefter til TV 2 at det er ny mann i livet hennes. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Nylig kunne «Alle elsker David»-profilen Hedvig Glestad (31) avsløre at hun hadde begynte å date igjen.

Etter det offentlige bruddet med David Eriksen (55) i fjor, fortalte Glestad til TV 2 at hun hadde tatt ett helt års pause fra dating:

– David har jo datet litt, men jeg har faktisk ikke datet på ett år, jeg, fortalte Glestad til TV 2 på pressetreffet til «Alle elsker David».



Bruddet til Glestad og Eriksen ble skrevet om i de fleste norske nettaviser, i tillegg til å bli svært dokumentert på i TV-serien.

Grunnet bruddet var Glestad også usikker på om hun ville være med i den fjerde sesongen av serien:

VAR USIKKER: Etter bruddet var Hedvig usikker på om hun ville være med videre i serien. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Jeg følte bare på at når var det slutt, så er det rart for meg å komme tilbake og bare være en profil, når jeg har vært med som en del av familien før. Så for meg føltes det riktig å slutte.

Men etter litt betenkningstid, ombestemte hun seg. Nå er det Glestads nye liv som singel, som vises i den nye sesongen av TV-serien.

Nylig åpnet 31-åringen opp om hvilke fordommer hun hadde opplevd etter å blitt en offentlig person, men nå viser det seg at lykken har snudd.

Glestad bekrefter nemlig til TV 2 at hun ikke er 100 prosent singel lenger:

– Jeg dater litt! Det er ganske tidlig, og vi er ikke kjærester enda, skriver hun sammen med en rekke emojis i en tekstmelding til TV 2.

Hvem den utkårede er, vil hun ikke avsløre.

Ifølge Nettavisen, åpner Glestad opp om den nye flammen i den nyeste podkast-episoden til «Råning med Tone», som er Tone Damlis (35) podkast:

– Nå dater jeg for første gang på ordentlig. Det er veldig fint, men det er litt irriterende at jeg møtte han. Jeg var virkelig innstilt på å være singel i helst to år til.