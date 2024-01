Hedrer sine avdøde foreldre med Ole Ivars-tekst på graven

Denne lørdagen er det den norske sangeren og låtskriveren, William Kristoffersen (72) fra bandet Ole Ivars, som hylles på Kjerringøy i «Hver gang vi møtes».

WILLIAMS DAG: Fra venstre: Tom Stræte «Matoma» Lagergren, Ingrid Helene Håvik, Emelie Hollow, Odin Staveland, Mari Boine og Ramón Torres Andresen, hyller William Kristoffersen i midten. Foto: Pinakkel Studio // Vegard Breie/TV 2

I programmet hylles han av sine artistkollegaer Ramón Torres Andresen (26) , Emelie Hollow (25), Tom Stræte Lagergren (32), Ingrid Helene Håvik (36), Odin Staveland, og Mari Boine (67).

– Det skal vel mye til å klare å oppleve noe som er bedre, større og som føles viktigere. Og sitte der og få høre seks så annerledes, etablerte og store stjerner gjøre sine tolkninger av låtene jeg har lykkes med, det er stort, sier Kristoffersen til TV 2.

SPELLEMANNPRISER: På peishylla til William Kristoffersen er det synlige bevis på sukessen til Ole Ivars. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

300 melodier og suksess

Vi treffer William Kristoffersen hjemme på Råholt - en knapp times kjøring fra der han kommer fra, Nord-Odal. Salgstrofeéne lyser opp hjemmet til Kristoffersen, i gull, sølv og platina, og de henger tett i tett på veggene.



William Kristoffersen har 40 år bak seg som bassist og vokalist i Norges mest populære danseband gjennom tidene, Ole Ivars.

ORGEL: William Kristoffersen spiller på orgelet som har fulgt ham hele livet. Alle melodiene han har laget for Ole Ivars er komponert på dette orgelet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er også Kristoffersen som har skrevet og komponert omtrent samtidige av bandets låter i samme periode. Vi snakker over 300 låter. Slagere som «Jag trodde änglarna fanns» og «Nei, så tjukk du er blitt», har blitt norsk allemannseie og med William som primus motor har Ole Ivars dratt i land til sammen åtte Spellemannspriser.

Rekken av folkekjære komposisjoner på 36 studioalbum er så lang at det er imponerende at en mann står bak all musikken, tekstene og samtlige arrangement.



Hyllest på gravstenen

I programmet på lørdag kommer det opp en låt som betyr mye for William Kristoffersen. Sangen «Je veit du er borte» ble utgitt i 1998 og er en hyllest til hans avdøde foreldre - og til alle de som mister sine kjære.

TV 2 blir med Kristoffersen til gravstedet som ligger et kvarters kjøretur fra der han bor. Her hviler begge foreldrene, Solveig og Jan William Kristoffersen sammen, noe som ble valgt av de fire brødrene, til tross for at de hadde skilt lag.

OLE IVARS-LÅT: Sangen «Je veit du er borte» er omskrevet og gravert inn på gravstøtten til foreldrene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Sangen er en hilsen til alle og enhver som har gjort gode ting for meg mens de har vært i livet mitt. Det er også en sang å ta med seg for alle andre som har det samme forholdet med det å miste noen. Jeg har tre brødre og vi valgte å skrive inn navnet på denne sangen på gravsteinen til foreldrene våre. Der står det, «Vi veit du er borte, men du er så nær, vi glømmer deg aldri hvor enn vi er», forteller William til TV 2.

GRAVSTEDET: William Kristoffersen måker seg frem til foreldrenes gravstøtte på Eidsvoll. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Skilte foreldre

Foreldrene til Kristoffersen ligger på et gravsted i Nord Odal. De skilte seg 20 år før moren døde i 2003. Men de siste ti årene før hun døde, var foreldrene veldig gode venner, og tilbragte mye tid sammen med deres fire sønner.

Foreldrene bodde begge i Eidsvold, og familien møttes ofte rundt et godt måltid i familieselskap.

FORELDRENE: William Kristoffersen har mange gode minner av foreldrene sine, Solveig og Jan Kristoffersen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hver julaften treffer Kristoffersen sine tre brødre Åge (70), Morten (63) og Kjell (57) og går på graven til foreldrene.

– Vi var veldig knyttet til dem og møter opp på gravstedet hver julaften med kaffe og konfekt og later som vi er sammen med dem. Da står vi der og hutrer og fryser, men allikevel så varmer det å være sammen om det. Det er jo det eneste stedet vi kan besøke dem.

GODT SMIL: William Kristoffersen trives godt med å være med i «Hver gang vi møtes» og smilet sitter løst når han snakker om det. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Firebarnsfar

Kristoffersen har i mange år vært åpen om at han har fire barn med tre forskjellige kvinner, noe han også snakker om i «Hver gang vi møtes». Privatlivet hans har svingt litt, og han innrømmer at et kjærlighetsbrudd er krevende for alle parter.

PAPPA: William har fire barn, her er han sammen med den yngste, datteren Nicoline hjemme på Råholt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sønnene Kim William (43) og Alexander (34) har William fra to tidligere forhold, mens han har Sebastian (23) og Nicoline (19) med kona Pia (55). Familien bor i et tyrolerhus i Råholt i Eidsvoll, som er hjembygda til Kristoffersen.

– Alle damene mine har støttet karriéren min. Jeg har vært veldig heldig sånn, og det har vært hyggelige, kloke damer som jeg har et godt forhold til, sier Kristoffersen.

Suksessrik karriére

Ole Ivars har fått totalt åtte Spellemannpriser og snart fyller bandet 60 år.

17. februar starter de opp med ny turné, med oppstart i Kongsberg og da gleder han seg til å gjøre noen nye låter fra programmet.

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han har fortsatt stor glede av å være med i Ole Ivars, og jobber ti timer i døgnet som bandets administrerende direktør og altmuligmann. Det har han gjort siden starten i 1983. Men alt har en slutt, og den nærmer seg for dansebandet med opprinnelse på Hamar.

SPELLEMANN: Ole Ivars kan smykke seg med åtte Spellemannpriser, hjemme på Råholt i hjemmet til William Kristoffersen er det mange bevis på det. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg elsker jobben min, og holder hjula i gang med kontrakter, låter, mailer og regninger. Ole i bandet sørger for at turnébussen funker og alt det andre styrer jeg, forteller Kristoffersen.

Avslutning

Nå om dagen jobber Kristoffersen med hvordan Norges mestselgende danseband skal avslutte karrieren. For de vurderer å gi seg, nå som de fyller 60 år.

KRINK OG KROK: Ole Ivars er kanskje et av de bandene i Norge som har fartet mest i hver krink og krog av Norge. Hjemme har Kristoffersen et kart som beviser det. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

De har sagt til alle at de tenker å runde av i oktober/november, men hvordan det skal gjøres vet de fortsatt ikke.

– For hver dag som går så nærmer vi oss noe som blir vanskelig. Vi begynner jo å bli eldre - eldstemann i bandet er 78 år. Vi håper hele tiden på at vi kan være friske og være med i Ole Ivars. Jeg har ikke lyst å gå ut med hva vi planlegger, men det blir en stor og verdig avslutning, avslutter Norges ubestridte dansebandsjef til TV 2.