Hedda Kise åpner opp om sykdommen: – Mange år med tapt livskvalitet

Etter å ha vært operert for hjernesvulst, tenkte behandlerne at hodesmertene var noe hun måtte leve med.

Forrige uke var TV 2-profil Hedda Kise (50) til stede på Arendalsuka og satte fokus på folkesykdommen migrene. Hun sliter selv med alvorlig og kronisk migrene, men etter å ha fått god hjelp, er livskvaliteten bedre nå.

Kise har jobbet for både NRK og TV 2, i programmer som Dagsrevyen, God morgen Norge, God kveld Norge og TV 2-nyhetene.

Kronisk syk

Kise har i flere år vært åpen om utfordringene hun fikk etter at hun ble operert for hjernesvulst for 14 år siden. Etter omfattende opptrening kom hun seg på bena igjen og på jobb i TV 2, men så oppstod det en ny diagnose.

Hun fikk migrene, noe som førte til at hun ble delvis ufør.

– Hadde mine leger og behandlere tenkt på migrene tidligere, hadde jeg ikke blitt kronisk syk. Når jeg hadde hadde hatt en hjernesvulst, så tenkte man at hjerneskaden var årsaken til mine plager og at jeg måtte leve med det. Men egentlig var det migrene, sier Kise til TV 2.



Smertefull tilstand

MIGRENE: Opptil 800.000 mennesker har migrene i Norge. Foto: Gorm Kallestad

Migrene er den vanligste årsaken til uførhet i Norge. Noen har det kronisk, og det betyr at du har migrene minimum åtte dager i måneden.

Hvis du ikke får riktig behandling, så øker faren for at det blir kronisk. Aldersgruppen som er mest rammet er 30 til 35 år.



– Migrene er en ganske vanlig sykdom som rammer mer enn dobbelt så mange kvinner som menn, og mye kan tyde på at sykdommen er arvelig, forteller Kise.



Global folkesykdom

Migrene er et verdensomspennende folkehelseproblem. Det som skiller migrene fra andre store folkehelseutfordringer, er at den med stor overvekt rammer mennesker i ung alder. Det er blant de viktigste årsaker til uhelse hos de under 50, både i Norge og verden.



Tore Wergeland Meisingset: Norsk senter for hodepineforskning- NorHEAD. Foto: Jarle Hvidsten

Tore Wergeland Meisingset er legespesialist i nevrologi, og migreneforsker i Norsk senter for hodepineforskning. Han kan fortelle om pasienter som går flere tiår uten diagnose og behandling, og forteller om migrene som et globalt problem, eller slik WHO har navngitt det: «global burden of disease».

– Det er forskjellige måter å regne på, men et konservativt estimat tilsier et sted mellom 700.000-800.000 nordmenn har migrene. Det bør sies at noen er betydelig mer rammet enn andre – har du kronisk migrene, har du hodepine minst annenhver dag, og enkelte har aldri hodepinefrie dager, sier Meisingset til TV 2.

– Migrene rammer både kvinner og menn, men etter pubertet er det langt vanligere hos kvinner. Etter overgangsalderen hos kvinner, går forekomsten tilbake. Selv om det er langt flere kvinner, er det også mange menn som har sykdommen – så både menn og kvinner med plagsomme hodepineplager bør få den vurdert, da det finnes effektiv behandling for mange tilgjengelig, sier Meisingset.

Mange former for behandling

Til tross for at migrene kan være en utfordrende og smertefull tilstand, er det viktig å huske at det finnes måter å håndtere og lindre symptomene på.

Mange som lider av migrene, opplever at en kombinasjon av livsstilsendringer, medisiner og avslapningsteknikker kan bidra til å redusere frekvensen og alvorlighetsgraden av anfallene.

– Det er kanskje noen i min slekt som har migrene, men før i tiden var det få som snakket om det. Har du vondt i hodet, så kan du ta deg sammen, men ikke når du har migrene. Det er en nevrologisk sykdom som har flere symptomer enn hodesmerter. Nå får jeg riktig behandling og heldigvis sjelden anfall, og de er ikke lenger så intense. De siste fem årene har det gått bra med meg, og jeg har kunnet studere og jobbe. Det er derfor jeg først nå klarer å snakke om det, forteller Kise.

Riktig medisinering

KRONISK SYK: Hedda Kise har klart å tilpasse livet sitt i forhold til smertene. Her fra Skal vi danse-lansering i august, 2017. Foto: Vidar Ruud / Scanpix

Å ha et støttesystem av familie, venner og helsepersonell kan være uvurderlig når du takler migrene. Gjennom å kombinere livsstilsendringer, medisinsk rådgivning og støtte fra dine nærmeste, kan du arbeide mot å minimere migrenens innvirkning på livet ditt og trives til tross for utfordringene det kan bringe. Kise har funnet sin vei for å takle den kroniske sykdommen,

– Jeg går på riktige medisiner, og jeg har funnet ut av at det er en del matvarer jeg ikke kan spise, som chili og ingefær. Også er det selvfølgelig lurt å være forsiktig med alkohol. Muskelsmerter er også vanlig, og det å få behandling hos fysioterapeut, har vært viktig for å forebygge migrene-anfall, avslutter Kise.