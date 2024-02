Havnet på bursdagsfesten til Leonardo DiCaprio

I november i fjor ble influenser Sofie Caroline Nilsen (28) invitert til en helt spesiell bursdagsfeiring, da hun var på ferietur med to venninner i Los Angeles i USA.

Hun ble nemlig invitert i bursdagen til en av verdens mest kjente skuespillere, Leonardo DiCaprio (49).

Det er på influenserens egen Snapchat-profil hun først forteller om opplevelsen.

– Masse kjente folk

– Da vi kom på den festen, så hadde han leid et svært hus og det var sykt mange jenter, latterlig mange jenter. Men det var ikke sjokkerende for oss, sier Nilsen innledningsvis i videoen.

Videre røper hun flere detaljer fra festen, blant annet at DiCaprio hadde leid inn restauranten Nobu for å lage mat til gjestene.

– Det var ganske kult, Nobu laget mat hele tiden, det var åpen bar, et drit­fint hus og masse jenter, avslører hun.



Influenseren bet seg også merke i én spesiell ting.

– Men det var sykt masse kjente folk også.



Nilsen forteller at hun så flere store kjendiser som artisten Beyoncé (42) og ektemannen Jay-Z (54), Lady Gaga (37), skuespiller Channing Tatum (43), Kim Kardashian (43), rapperne Lil Wayne (41) og Snoop Dogg (52), og Formel-1 fører Lewis Hamilton (39).

– Tenk at jeg har vært på samme fest som Beyoncé, Kim Kardashian og Leonardo DeCaprio, sier hun videre.

– Hva kjøper man Dicaprio i bursdagsgave?

På spørsmål fra God kveld Norge om hvordan hun havnet på DiCaprios bursdagsfeiring, svarer 28-åringen følgende:



– Vi ble kjent med noen som kjente han, også ble vi invitert med i bursdag av dem.

– Kjøpte du Leonardo bursdagsgave?

– Nei, vi fikk beskjed om at ingen skulle ha med gave. Heldigvis for oss, for hva kjøper man Leonardo Dicaprio i bursdagsgave? Svarer Nilsen.

BLOGGRERNE: Sofie Caroline Nilsen er blant annet kjent fra TV 2-programmet «Bloggerne», her i forbindelse med lansering av høstens programmer i 2019. Fra venstre: Anniken Jørgensen, Julianne Nygård, Linnéa Myhre, Caroline Berg Eriksen, Martine Lunde og Sofie Caroline Nilsen. Foto: Eivind Senneset / Tv 2

28-åringen påpeker at det det ofte skjer mye uventet i Los Angeles, og at det ikke er uvanlig å bli invitert med på fester hvor kjente navn oppholder seg.

– Jeg må likevel si at dette topper listene på hva jeg har opplevd i LA. Jeg vil absolutt si at det er «bucketlist», og en morsom historie, forteller hun avslutningsvis.

Nilsen er kjent fra TV-programmene «Bloggerne» og «Paradise hotel», hvor hun var deltaker i 2017.