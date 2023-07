Artisten Ingeborg Walther (24) er klar for sommer og gleder seg til å ta skikkelig ferie. Det blir imidlertid ingen drømmetur til Australia i år. Hun satser nemlig alt på musikken og vil være tilgjengelig her hjemme.

Walther er kjent fra «Stjernekamp» og «Allsang på grensen».

– Hva skal du gjøre i sommer?



– I sommer skal jeg ha skikkelig ferie, reise til familiehytta i Trøndelag, gå skikkelig inn i CrossFit-bobla, dra på masse festivaler og være med familie og venner.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Koselige middager med god mat og vin, sene løpeturer ute i naturen, kjøreturer med venninnene mine der vi oppdaterer hverandre på alt som har skjedd det siste året og kanskje en liten sommerflørt?

MIDTSOMMER: Artisten deler gladelig bilder av mote til sine Instagram-følgere. Foto: Privat

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg vil så veldig gjerne reise til Australia en dag, men det passer seg ikke så godt akkurat nå der jeg satser alt på musikken og vil være tilgjengelig.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Trenger ikke reise tilbake til campen på Stavern 2019 da jeg var megasolbrent på grunn av at jeg tok feil av solkremen og fuktighetskremen.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Ja! Familien min og jeg havnet i en intens turbulens i USA med masse lyn rundt flyet, så vi måtte nødlande. Da trodde jeg at vi skulle dø, og det som gjør det enda mer skummelt, er når du ser at foreldrene dine også er stressa. Ikke nok med det, da vi kom ned til riktig flyplass i New York og skulle kjøre motorveien mot Philadelphia, kom det nødvarsel på min telefon. Da hadde vi havnet midt i en tornado og ble bedt om å søke dekning. Det var en meget skremmende opplevelse, men alt gikk heldigvis bra, selv om alt stoppet opp på motorveien. Trær og hus lå smadra langs veien da den åpnet for trafikk igjen.

NY MUSIKK: I sommer skal Ingeborg Walther spille flere nye låter på Øyafestivalen. Foto: Privat

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Nei, heldigvis ikke! Bank i bordet.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Har vært på en del motell langs vestkysten av USA. Du vet de med forlatte basseng i kjelleren og alltid gratis, gammel kjeks og kaffe i lobbyen.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Nei, ikke enda. Men satser på å date en fotballspiller eller noe i fremtiden, så han kan ta meg med verden rundt.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

MINNER: Stavernfestivalen er et av Ingeborg Walthers beste sommerminner. Foto: Privat

– Denne sommeren bestemte jeg meg for å jobbe 0 prosent for å få farge og heller bli proff på selvbruning. Det har gått veldig bra hittil. Smører meg en gang i uka og kaster ikke bort masse kjedelige timer i sola på å bli helt middels brun.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Da vi var på familieferie i USA, badet lillesøsteren min i havet i Delaware. Plutselig ser vi en haifinne i vannet litt lenger bak henne, og vi måtte begynne å rope for å få henne opp av vannet. Heldigvis ble det ikke noe haisommer.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– To eller tre. Huff, flått er så guffent!

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Det verste er kanskje all FOMO-en (frykten for å gå glipp av noe, journ.anm.) man får av å se alle som er på festival og gjør morsomme ting når du kanskje ligger inne på rommet ditt en hel dag. Mitt tips da er å logge litt ut av Instagram og TikTok, og heller fokusere på sitt eget liv og være takknemlig for det.

FOMO: Det 24-åringen synes er verst med sommeren er frykten for å gå glipp av noe. Foto: Privat

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Ah, jeg har mange! Akkurat nå må det være Stavernfestivalen 2023 med jentegjengen. Du vet de turene med null drama, alle antrekk nøye planlagt, «fresht» hotell mellom slaga, ingen mangel på noe og bare god stemning.