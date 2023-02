Hatmeldingene hagler mot Aurora Gude: – Frustrerende

Denne vinteren har flere seere vært vitne til alt dramaet som har utspilt seg på Steinsjøen gård, i årets sesong av Farmen kjendis.

Samtidig som det har kokt over på gården, har gjengen på Torpet et lite stykke unna kost seg med god mat og drikke, godt selskap og mindre avanserte oppgaver.

Én av deltakerne som har skapt store overskrifter denne sesongen – av helt andre grunner – er utfordreren Aurora Gude (30), som ankom gården sammen med Jan Tore Kjær (54).

Hun har tidligere blitt kritisert for ordbruken sin rettet mot de eldre forpakterne, hvor hun blant annet sa at kjendiskokken Trond Moi (51) var 70-80 år og at Kjær har fordeler ved å ha levd i «gamle dager» og at han har «vært gjennom krigen».

Nå åpner reality-deltakeren opp om responsen i etterkant.

– Liker klein stemning

Tirsdag var det eksplosiv stemning inne på gården, hvor skuespiller Marit Andreassen (56) forlot gården etter en opphetet krangel med Moi – da Torpet-deltakerne ankom gården.

På det tidspunktet hadde Gude allerede pakket sammen sakene og vendt snuta hjemover.

LIKER KLEIN STEMNING: Aurora Gude forteller at hun hadde storkost seg under den eksplosive krangelen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Til tross for det, avslører 30-åringen at hun egentlig hadde kost seg under diskusjonen, hvis hun hadde vært der:

– Altså, jeg liker jo litt sånn klein stemning. Jeg tror egentlig at jeg hadde kost meg masse hvis jeg fikk være med på det der – hvis jeg ikke hadde vært «center of attention». Da hadde det gått fint, forteller hun lattermildt til God morgen Norge og fortsetter:

Én av de som var til stede var Erik Sæter (26), som stod målløs med en pølse i hånda. Han forteller nemlig at det skjedde noe som ikke kom på TV:

Trekker seg etter denne krangelen

– Jeg løp etter Marit og sa at jeg var glad i henne, men det ble klippet bort – for jeg hadde ikke noe med det å gjøre. Men det eskalerte veldig fort, og det syns jeg var rart fordi Marit og Trond er jo til sammen over 100 år!

KOM IKKE PÅ TV: Da Marit Andreassen trakk seg, løp Erik Sæter etter henne. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Så det er veldig rart at det kan bli helt barneskole, så fort. Vi koste oss og hadde pølser og vin, så de lagde en situasjon som var veldig kjip å stå og se på.

Hadde én fordel

Reality-duoen legger ikke skjul på at de har en fordel ved å ha deltatt i programmer tidligere, men at andre ikke har det samme utgangspunktet:

FORDEL: Duoen forteller at de har hatt en fordel ved å ha vært med på reality tidligere. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Vi som har vært med på «Paradise Hotel» har jo allerede krangla så busta føyk da vi var 20 år. Men de to er jo med i reality kanskje for første gang, når de er 50. For de var det kanskje så altoppslukende, hevder Sæter.

Det understreker Gude:

– Jeg tror det er mye lettere for dem å rakne tidligere, fordi de ikke vet hva som kommer. Men vi som har vært med på litt forskjellig vet at det blir mye følelser, og at man kanskje ikke skal ta alt så seriøst.

Hadde aldri trukket seg

Selv om Gude forlot Farmen-universet før hun fikk sett dette, lever ettermælet hennes igjen inne på gården.

Det kan avsløres at hun egentlig ikke trodde at Moi var i 70-80 årene i virkeligheten, men at det var en del av humoren hennes.

– Det er jo her alt har slått så feil ut. Jeg elsker jo å tulle med slikt, også får de det til å virke som om jeg virkelig tror det!

Det er ingen hemmelighet at mange har trukket seg fra årets sesong, men dette hadde aldri vært et alternativ for 30-åringen:

– Jeg koste meg helt sinnssykt med hestene og menneskene, og jeg elsker sånne bobler. Jeg syns det er helt fantastisk å være oppå folk, så lenge de er ålreite og det var jo ingen der jeg ikke likte. Jeg hadde det så fint, hadde hesteansvaret, bar stein, og gled rett inn.

BAR STEIN…OG GLED RETT INN: Farmen-utfordreren Aurora Gude forteller at hun gled rett inn i gjengen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

På grunn av kommentarene rettet mot de eldre deltakerne, har hun fått mange meldinger i innboksen. Noen er positive, men majoriteten er negative.

– Det er veldig mange stygge kommentarer i forhold til hva jeg er vant til, på grunn av at folk trodde at jeg trodde at Trond var 80 år – og at Jan-Tore har vært i krigen, innrømmer hun og fortsetter:

– De sier bare: «Herregud, vet du ikke når krigen var?», og alt det der! De som har sett mye på meg før har syns at dette har vært kjempegøy, for de tar jo humoren. Men nå har ting gått greit, og det er fint nå.

Hun legger dog ikke skjul på at alle meldingene har gått inn på henne:

– Det er jo litt frustrerende, samtidig som jeg må prøve å bygge opp litt selvinnsikt og tenke hvor jeg begikk feil – og hvorfor folk ikke tok den humoren. Så jeg prøver å lære litt av det, men å si det ut, slik at folk ikke tar det seriøst. Og da var det mange som tenkte: «Åja, tullet du – da er det jo kjempegøy!».