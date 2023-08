Hatet TV-debuten: – Det var helt jævlig

Harlem Alexander (35) var ikke vond å be da TV 2 ringte og ville ha ham med som deltaker i «Skal vi danse».

– Jeg tenkte «ja» med en gang: «Dette har jeg veldig lyst til!». Jeg tenker at det absolutt blir en stor utfordring, men det er en sjanse jeg får bare en gang. Og så jeg tenkte at dette er noe jeg har veldig lyst til å gjøre.

For dem som har fulgt haldenseren siden han første gang var på TV, kan det virke overraskende at 35-åringen tør å begi seg ut på dansesirkuset.

GRUSOMT: Selv om han fant kjærligheten på TV, hatet Harlem innspillingen av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» høsten 2019. Foto: Discovery / TVNorge

Vinteren 2020 var han en av tolv menn som deltok i TVNorge-serien «Jan Thomas søker drømmeprinsen». Under opptakene i Sør-Afrika var Harlem tydelig ukomfortabel mens han datet kjendisstylisten for åpent kamera.

– Det var helt jævlig. Jeg syntes at det var helt grusomt å være foran kamera. Det var så nytt, jeg var redd for å si noe feil og det var bare uvant, forteller han til TV 2.

– Trygg kjæreste

Selv om selve TV-innspillingen var krevende, endte Harlem og Jan Thomas (56) opp som kjærester.

Den kommende «Skal vi danse»-deltakeren mener han nå er mer komfortabel i rampelyset takket være sin mer erfarne samboer.

– Jeg har en veldig trygg kjæreste som støtter meg. Og jeg har vokst veldig mye på de fire årene etter at jeg møtte Jan. Så han har vært en stor støttespiller, og har bygd meg opp til den jeg er i dag. Så all ære til Jan, sier han og smiler.

SAMBOERE: Livet til Harlem endret seg drastisk etter at han ble samboer med Jan Thomas. Foto: © Ola Thingstad

– Nå er det fire år siden. Så jeg har vært med på litt røde løpere og har sett det kameraet et par ganger nå, så jeg er litt mer vant til det nå.

Harlem har posert ved sin av sin kjære ved en rekke anledninger, men i «Skal vi danse» står han på helt egne bein.

– Det blir jo noe nytt å ikke bare være «kjæresten til Jan Thomas». Dette er et steg videre i min karriere også. Jeg har ting på gang som jeg ikke kan snakke om akkurat nå, men jeg tror det blir fint å få lov til å gjøre mine egne ting. Uten at Jan skal ha noe med det å gjøre. Det gleder jeg meg til. Det er nytt for meg.

– Overraskende rolig

Jan Thomas var selv deltaker i «Skal vi danse» i 2009, og har allerede kommet med gode råd til sin kjære.

– Han er veldig stolt og gleder seg veldig mye til å se meg fram til finalen, selvfølgelig. Han har sagt at det er veldig mye jobb og at det bare er å forberede seg på det. Og at jeg skal kose meg og nyte det.

SAMMEN PÅ PARKETTEN: Helene Spilling sier møtet med Harlem er det beste av alle hun har hatt i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Harlem, som har danset freestyle diskojazz i en årrekke, skal danse med Helene Spilling i TV 2-programmet.

– Det Harlem har vist hittil har vært veldig, veldig bra. Han har allerede vist noen «moves», så jeg har trua, sier Spilling.

– Hvor nervøs er du nå, Harlem?

– Jeg sa det til Helene i sted, at jeg er overraskende rolig. Det går veldig fint. I dag, ja. Vi får se hva som skjer når vi er live. Men jeg satser på at dette går bra.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.