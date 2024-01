Hastet til sykehus – fikk larvesjokk

Skuespiller Jamie Dornan (41), godt kjent som «Christian Grey» i filmen Fifty Shades of Grey, ble innlagt på sykehus i Portugal.

Dornan var på golf-ferie med kompis og TV-profil Gordon Smart (43) da hendelsen skjedde.

I podkasten «The good the bad and the unexpected» forteller sistnevnte hva som skjedde.

– Vi var heldige som kom derfra i live, sier Smart.



Ifølge Smart var han den første som fikk symptomer.

OVERLEVDE: Gordon Smart forteller om den skremmende opplevelsen da han og skuespiller Jamie Dornan ble innlagt på sykehus i Portugal. Foto: Ian West / NTB

En dag i ferien fikk han en prikkende følelse i venstre arm og hånd, og dro derfor til sykehuset. Da han kom dit fikk han vite at han hadde en puls på 210 slag i minuttet.

Normal pulsfrekvens i hvile hos friske voksne er på 50–80 slag per minutt, ifølge Store medisinske leksikon.



Da TV-profilen returerte tilbake til hotellet, hvor Dornan befant seg, la han merke til at skuespilleren også ble dårlig.

– Jamie sa: Gordon, rundt 20 minutter etter at du dro, ble venstre arm, venstre ben og høyre ben nummen, forteller Smart i podkasten.

Legene klarte ikke å finne ut av hva som feilte kameratene, derfor tilbrakte de ferien i uvisshet.

Så fikk de en telefon fra sykehuset. Det viste seg at det var larver på golfbaner i Sør-Portugal som forårsaket symptomene.

– Som har drept folks hunder og gitt menn i 40-årene hjerteinfarkt, sier TV-profilen og forklarer videre:

– Larvene kalles prosesjonslarver og er dekket av hår som inneholder et giftig protein. Kommer du i kontakt med larven kan proteinet gi allergilignende symptomer, som smerter i hud og øyne, eksem og halsirritasjon.