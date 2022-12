Hasse Hope bekrefter brudd

Det bekrefter Hasse Hope (36) til VG.

I en SMS skriver han: «det stemmer at det er slutt». Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til avisen.

Da God kveld Norge møtte Hope i august, fortalte han om det da ferske forholdet:

Det var i podkasten «Nerdelandslaget», 3. august, at Hope avslørte at han hadde fått seg kjæreste. Samme uke sa han i podkasten «The Kåss Furuseths» at de to fikk kontakt via datingappen Tinder.

Hope har medvirket i en rekke humorserier og er kanskje best kjent fra NRK-programmet «Karl Johan». Han hadde også et eget datingprogram på TV3 i 2011.