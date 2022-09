Harry Styles mottok sin første skuespiller-pris

GOD KVELD NORGE (TV 2): Harry Styles er aktuell med to filmer denne høsten. I helgen mottok han pris for en av dem.

MOTTOK PRIS: Harry Styles og skuespiller-kollega Emma Corrin mottok pris for filmen de spiller i sammen. Foto: Tommaso Boddi / Pa Photos

For mange er Harry Styles (28) kjent som artist og tidligere medlem av det populære boybandet One Direction.

Den siste tiden har han likevel markert seg som både stil-ikon og skuespiller, og til høsten er han aktuell med to filmer.

Begge disse filmene har tiltrukket seg mye oppmerksomhet, på hver sin måte.

Under årets Toronto Internasjonale Film Festival mottok Styles sin første skuespiller-pris for filmen «My Policeman», som også er en av hans første store filmroller.

Det romantiske dramaet har høstet mye ros, og under festivalen var det Styles som takket for prisen.

– Tusen hjertelig takk til alle her, på vegne av oss alle, for denne vidunderlige, vidunderlige prisen, sa Styles ifølge Variety.

Artisten har tidligere spilt i Christopher Nolans krigsfilm «Dunkirk» fra 2017, som var hans første filmrolle.

Denne høsten er han også aktuell med filmen «Don't Worry Darling», som har vært mye omtalt i media for drama i kulissene. Det er planlagt at filmen har premiere i slutten av september her til lands.