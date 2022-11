Superstjernen kom med beskjeden bare timer før en av konsertene skulle spilles. Fortvilte fans kan likevel glede seg over én god nyhet.

Den britiske artisten, Harry Styles, avlyser deler av turneen sin USA. Det opplyser artisten selv på Instagram.

– Mot slutten av showet på onsdag begynte jeg å føle meg syk, og jeg har vært i sengen med influensa siden da.

Beskjed kom bare timer før han skulle spille på Kia Forum i Los Angeles lørdag kveld amerikansk tid.

Beklager til fansen

Styles forteller at han har gjort alt han kunne for at han skulle klare å gjennomføre konsertene.

– Men jeg forlater legen nå og er knust over at det ikke er mulig.

Ifølge artisten har han inntil nylig aldri avlyst konserter på grunn av sykdom de 12 årene han har turnert.

– Jeg beklager så mye for dette, og hvis det var en måte jeg kunne gjennomføre konsertene ville jeg gjort det.

Spilte i Norge i sommer

Styles har gjestet Norge tre ganger tidligere. Blant annet i 2013 sammen med sitt tidligere boyband One Direction.

Det ble mye oppslag rundt Styles den gang. Dette fordi han var med å rulle med en russebuss. Medier verden over omtalte saken.

Sist gang briten var i Norge spilte han for et utsolgt Telenor Arena i sommer.

Der adresserte han Oslo-skytingen 25. juni, hvor to mennesker ble drept og ytterligere 21 personer skadet.

– Jeg vet at dette betyr mer for dere enn det noen gang har gjort før, sa Styles mens han holdt regnbueflagget oppe.

Briten er kjent for å markere sin støtte ved å gå med ulike flagg som representerer LHBTQ+-miljøet under konsertene sine.

Rammer tre konserter

Det er konsertene 5., 6., og 7. november, alle i Los Angeles, som rammes av avlysningen.

– Jeg beklager for at nyheten kommer så tett på konserten, men håpet mitt var å spille for dere i kveld.

Briten opplyser at alle andre konserter i turneen vil gå som planlagt.

– Jeg vet mange av dere har planlagt turer til Los Angeles for å se konsertene, og det betyr alt for meg, skriver Styles.

Superstjernen kommer også med en god nyhet til fortvilte fans. De avlyste konsertene har allerede fått nye datoer.

Artisten opplyser i innlegget at han vil komme tilbake og holde konsertene 26., 27., og 28., januar 2023.

– Jeg klarer ikke vente til å se dere da.