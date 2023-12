«Harry Potter»-bok kan bli solgt for 800.000 kroner

Den første utgaven av «Harry Potter og de vises stein» ble utgitt i 1997, for 26 år siden.

I desember kommer boken for salgs.

Boken ble trykket i kun 200 eksemplarer, og nå kan den første boken bli solgt til en sum mellom 500.000 kroner og 800. 000 kroner.

Det melder BBC.

En skotsk kvinne i 50-årene, skal ha funnet boken på campingferie sammen med familien i Wester Ross på 1990-tallet.

Ifølge nyhetssnettstedet skal hun ha kjøpt boken på en bokhandelskafé i Ullapool.



– Ettersom den ikke hadde noe støvomslag, så fikk jeg rabatt, forteller kvinnen til BBC.

FIKK RABATT: Kvinnen, som skal selge første eksemplar av «Harry Potter og de vises stein», fikk rabatt da hun kjøpte boken på 1990-tallet. Nå forventes den å selges for opptil 800.000 kroner. Foto: Jacob King / NTB

Fram til nå har 58-åringen oppbevart boken i et skap under trappen. Nå kommer den for salg 11. desember.

Bokekspert Jim Spencer forteller til BBC at utgavene blir vanskeligere og vanskeligere å finne.

– Dette må være et av få gjenværende eksemplarer som har vært i private hender siden det ble kjøpt i 1997. Det er en ekte, ærlig kopi - og et fantastisk godt bevart eksempel, sier Spencer.

Harry Potter-bøkene er blant de mest solgte gjennom tidene, etter å ha solgt mer enn 600 millioner eksemplarer over hele verden.

Bøkene ble senere omgjort til filmer, hvor Daniel Radcliffe (34) kapret rollen som Harry Potter. Det er også planer om å produsere en TV-serie, som er forventet å komme på skjermen mellom 2025 og 2026.