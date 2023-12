«Harm & Hegseth» legges ned

I mars i fjor kom nyheten om at Morten Hegseth og Vegard Harm skulle få sitt eget talkshow «Harm & Hegseth».

Nå legges talkshowet ned.

– Dear public, we have an announcement, it is with great grief and honorable award that we today announce me and my partner Morten, that we are quitting this show. We are not coming back at any circumstances, sier Vegard Harm.



– Vi skal slutte med showet, fortsetter Morten Hegseth.

Videre forteller Harm at det ikke er noen dramatikk bak valget, og sier at de skal fortette å jobbe sammen i podkast, reise på turné og lage ting hver for seg.

– Mulig at vi lager TV sammen senere, men dette er i hvert fall slutten på en slags snart ti år lang tradisjon i VGTV med meg og deg som lager TV, så det blir trist, sier Hegseth.



Hva slags prosjekter det er snakk om, holder de imidlertid tett til brystet.

Tidligere har duoen hatt podkasten «Panelet» sammen i VGTV. I høst deltok begge to i serien «Jaget» på TVnorge og Discovery.

God kveld Norge har forsøkt Harm og Hegseth for en ytterligere kommentar, foreløpig uten hell.