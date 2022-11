GOD KVELD NORGE (TV 2): En av dronning Elizabeths beste venninner, Lady Anne Glenconner, går hardt ut mot «The Crown» i et ferskt intervju med BBC Radio.

Særlig etter Dronning Elizabeths bortgang denne høsten har folket strømmet til Netflix for å følge med på det populære kongehusdramaet, «The Crown».

Derimot er det ikke alle som har noe godt å si om serien. En av dronning Elizabeths beste venninner, Lady Anne Glenconner (90) kommer med skarp kritikk mot «The Crown» i et fersk intervju med BBC radio, skriver svenske Expressen.

– Jeg ser ikke på «The Crown» lenger fordi jeg blir så sint, sier Glenconner til BBC radio.

ADEL: Lady Anne Glenconner er datter av jarlen av Leicester og har blant annet vært både forlover og ventedame for dronning Elizabeth. Her er hun avbildet med sin mann, Colin Tennant, i en alder av 23. Foto: NTB

– Urettferdig

Glenconner er datteren til den femte jarlen av Leicester, og stod i rollen som ventedame for dronning Elizabeth under hennes kroning i 1953, og senere for prinsesse Margaret frem til hennes død i 2002.

Baronessen har, med andre ord, stått den britiske kongefamilien nær i nesten hele sitt liv. I tillegg var hun også en svært nær venn av dronning Elizabeth.

Under hennes gjesteopptreden i BBC radioprogrammet, «Woman's Hour» lufter hun sitt kritiske syn på kongehusdramaet.

– Problemet er at folk, spesielt i USA, tror det er helt ekte. Det er så irriterende. Jeg ser ikke på The Crown fordi det gjør meg så sint. Den har en utrolig urettferdig fremstilling av kongefamilien, sier Glenconner.

– Utrolig sårende

Glenconner er spesielt kritisk mot en episode i den andre sesongen av «The Crown». I episoden stiller serien prins Philip til ansvar for at hans søster, Cecilie, tok flyet som ledet til hennes død i 1937. Dette mener Glenconner er utrolig sårende.

– Det et helt usant, og jeg mener den måten å omtale folk på er utrolig sårende. Ingen har lyst til å se relasjonene sine bli ruinert på den måten, sier baronessen.

Tidligere denne høsten har det haglet inn kritikk mot «The Crown» fra flere hold, blant annet fra storbritannias tidligere Statsminister, John Major, og skuespiller Judi Dench.

En talsperson for Major gjorde det klart at Major, som blir avbildet i serien, aldri samarbeidet med serieskaperne, og avkreftet at scenene hans karakter blir avbildet i har noe grunnlag i virkeligheten:

– De er ren og enkel fiksjon, gjenga CNN fra uttalelsen.