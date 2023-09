Hardt ut mot bruddryktene

TAPPERT SMIL: Fyrst Albert av Monaco går ut og dementerer at det er brudd mellom ham og kona fyrstinne Charlène. Her fra da paret var til stede på rugbykamp i Frankrike i midten av september. Foto: NTB

Bruddryktene mellom fyrsteparet av Monaco har versert i mange år. Paret giftet seg i 2011.

Nok en gang har derfor fyrst Albert (65) sett seg nødt til å gå ut og dementere ryktene om at han og kona fyrstinne Charlène (45) har gått fra hverandre.

PÅ BALL: I juli var ekteparet til stede under det tradisjonsrike Røde kors-ballet i Monaco. Foto: NTB

I et stort, eksklusivt intervju med den italienske avisen Corriere della Serra, publisert i september, forteller 65-åringen at han og kona har et godt ekteskap, og at hun overhode ikke har flyttet til Sveits – som sladderpressen hevder.

– Jeg forstår ikke disse ryktene, som sårer meg, om oss. At hun bor et annet sted. At hun bor i Sveits. At vi bare møtes for å representere. Det er løgner, sier han til avisen.

En av få kongelige som snakker om privatlivet

Fyrst Albert er en av få kongelige som faktisk åpner opp om privatlivet, og som kommenterer – og dementerer – slike type rykter.

Til den italienske avisen bekrefter han også at kona Charlène har gått gjennom noen svært tøffe år, som følge av sykdom og helseplager.

– Charlène har hatt en vanskelig periode, men har nå takk og pris overvunnet det. Hun er alltid ved min side, sier han videre.



TVILLINGER: Fyrsteparet har de åtte år gamle tvillingene Jaques og Gabriella sammen. Her fra nasjonaldagen i Monaco i november 2022. Foto: Daniel Cole / NTB

Det var nemlig våren 2021 at fyrstinnen fikk utført en rutinemessig operasjon, som følge av en øre-nese-hals-infeksjon.

Denne operasjonen førte til store komplikasjoner, og som resulterte i at fyrstinnen måtte utebli fra flere rojale oppdrag.

Fyrst Albert påpeker også at de, i likhet med mange andre ektepar, har oppgaver og avtaler på hver sin kant, som gjør at de ikke nødvendigvis er sammen til alle døgnets tider.

– Hun støtter meg i å lede fyrstedømmet, men vi er ikke knyttet til hverandre 24 timer i døgnet. Vi er et hardtarbeidende par, og noen ganger gjør arbeidet slik at vi kun sees på slutten av en lang dag.



Paret har tvillingbarna Jacques og Gabriella (8) sammen.

Likheter med Mette-Marit

Det er ikke bare fyrsteparet av Monaco som har fått kjenne på hva sykdom kan gjøre med felles representasjon.

Kronprinsesse Mette-Marit (50) har selv vært nødt til å avlyse flere offisielle tilstelninger og arrangementer, etter at hun i 2018 fikk påvist den alvorlige lungesykdommen lungefibrose.

Og i dag, 27. september, ble det også kjent at kronprinsessens aktivitet fremdeles er redusert som følge av sykdommen.

– Jeg har slitt med helseutfordringer i noen år nå. Det siste året har plagene vært mer uttalte. Det gjør at vi nå har vært gjennom en ganske lang prosess for å finne ut mer av hva det er, og nå begynner vi å få noen svar.

LIKE: Kronprinsesse Mette-Marit og fyrstinne Charlène, her i Stockholm under bryllupet til prinsesse Madeleine og Christopher O'Neill i 2013, vet begge hva det vil si å bli påvirket av kronisk sykdom. Foto: Jessica Gow / NTB

– Det viser seg at det er mer kronisk enn vi hadde håpet på, men det gjør også at litt flere brikker faller på plass, så for meg er det også en veldig stor lettelse, sa kronprinsessen Mette-Marit til NRK i 2018.

Senest i midten av september ble kronprinsessen nødt til å avlyse offisiell tur til Stockholm, for å feire kong Carl Gustafs (77) 50 år på tronen, som følge av lungesykdommen.

Alene i felten

Ektemannen kronprins Haakon er stadig oftere å se alene ute i felten, på offisielle oppdrag for Norge. Men i forbindelse med parets 50-årsdager i sommmer, sa han i et intervju med Aftenposten at han er stolt av kona.

– Det varierer i perioder hvor bra det går. Det er en alvorlig diagnose og en kronisk sykdom. Men hun har imponert meg.



I NORGE: Sommeren 2022 var fyrsteparet av Monaco og tvillingbarna i Oslo i forbindelse med åpningen av utstillingen «Sailing the Sea of Science» på Frammuseet. De ble godt tatt imot av kronprins Haakon. Foto: Javad Parsa / NTB

Det norske kronprinsparet og fyrsteparet av Monaco har nære bånd til hverandre, og senest i juni 2022 var fyrsteparet og tvillingene på besøk i Oslo.

De ble godt tatt imot av kronprins Haakon – som stilte uten kona kronprinsesse Mette-Marit – i forbindelse med åpningen av utstillingen «Sailing the Sea of Science» på Frammuseet.