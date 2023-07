Hard kritikk mot Netflix' stillingsutlysning for kunstig intelligens

KRITIKK: Skuespillerne i Hollywood er redde for at bruken av kunstig intelligens skal gå utover jobbene deres. Sarah Paulson er en av stjernene som demonstrerer. Foto: Olivier Douliery Chris Pizzello

Flere superstjerner streiker i Hollywood for bedre vilkår, og tydelig regulering av kunstig intelligens.

Streiken i Hollywood har vart lenge - da det er 13 uker siden manusforfatterne begynte, og to uker siden skuespillerne hengte seg på.

Midt oppi alt dette får strømme-giganten Netflix mye kritikk etter sin seneste stillingsannonse.

Ni millioner kroner

Streiken i Hollywood dreier seg naturligvis om for dårlig lønn, men det er en annen ting som Netflix nå kritiseres for.

Ett av punktene de forskjellige fagforeningene er uenige om, er reguleringen av kunstig intelligens.

Mange mener at det er usmakelig at Netflix kommer ut med en stilling som heter «AI Producer Manager», som kan tjene opptil ni millioner norske kroner, spesielt midt oppi streiken.

«Machine Learning/Artificial Intelligence driver innovasjon på alle områder av virksomheten», står det i arbeidsbeskrivelsen.

Handler om prioriteringer

Skuespilleren Rob Delaney som er mest kjent for å spille i første episode av Black Mirror sesong 6 – «Joan Is Awful» er frustrert over situasjonen.

ENGASJERT: Rob Delaney er meget engasjert i streiken. Her holder han tale foran folkemengden. Foto: Alberto Pezzali / NTB

– 900.000 dollar i året per soldat i deres gudløse KI-hær når dette inntektsbeløpet egentlig kunne ha kvalifisert til SAG-AFTRA-helseforsikring for 35 skuespillere og deres familier er bare grusomt, sier han til The Intercept.

– Etter å ha vært fattig og rik i denne bransjen, kan jeg forsikre dere om at det er nok penger til at ting går rundt. Det handler bare om prioriteringer, legger skuespilleren til.

Det er lett å tenke at skuespilleryrket, spesielt i Hollywood, er en lukrativ bransje. Det er ikke hele sannheten. 86 prosent av skuespillerne i Hollywood ligger under 260.000 kroner i året.

Samtidig tjente sjefene i Netflix en halv milliard i fjor.