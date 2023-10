Harald Rønneberg: – Nå er livet forandret for alltid

ALLEMANNSEIE: Harald Rønneberg, Truls Svendsen og Thomas Numme er aktuelle i «Kjendis AS» og husker alle godt øyeblikkene hvor de tråkket over i kjendislivet for godt. Foto: Thomas Evensen

Det er julen 2002. Harald Rønneberg og kona Sølvi Haugland er ute på restaurant for å spise. Ingen løfter et øyenbryn, da den joviale haldenseren og kona finner bordet sitt.



Noen uker senere, over i det nye året skjer det samme igjen, men denne gangen er alt annerledes:

Harald Rønneberg forteller at han ganske tidlig ble ekstremt opptatt av å ikke bli misforstått som høy på pæra.

Da «Idol»-sirkuset var på høyden i 2003, dro han en dag på kiosken for å kjøpe donut, men endte med en god porsjon overkompensasjon.

– Jeg ble stående dritlenge å si til alle på kiosken: «Bare gå foran, jeg har all tid i verden, ikke noe problem, vær så god, bare gå.» Jeg tror jeg brukte 20 minutter på å kjøpe den forbaskede donuten, ler han.

– For jeg skulle ikke være han som er på TV og at det skulle misforstås at jeg trodde jeg var noe viktigere enn noen andre, for det er man selvfølgelig ikke.

HELDIGE: – Vi som er profilerte kan ikke si det er slitsomt å være profilert, mener jeg. I Norge er vi stort sett så heldige at man kan velge om man ønsker oppmerksomhet eller ikke, så det handler litt om hvordan du lever livet ditt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Så jeg har brukt mye tid på å sende andre foran meg i disse 20 årene. Nå er jeg nok blitt litt roligere på det, men jeg går ikke først når de åpner ny kasse i butikken, humrer han.

Jeg pleier å si til Nummis at det er verdens beste markedsundersøkelse at noen roper etter oss på gata. Harald Rønneberg

Med TV-serien «Kjendis AS» er Thomas Numme, Harald Rønneberg og Truls Svendsen gjenforent på skjermen fredag kveld, 20 år etter at «Senkveld» begynte sin suksessreise.



Programmet gjorde at hele Norge ble på fornavn med Thomas og Harald over natten. Truls Svendsen gikk etter hvert fra å være duoens manager, til å bli sidekick i «Senkveld».

Sammen klarte de kunststykket å bli en del av norsk TV-historie; «Senkveld» var like viktig for å starten helgen, som «Grevinnen og Hovmesteren» var for å ringe inn julen.

– Det handler veldig fort om å ikke tro at livet er sånn. Vi elsker å underholde andre, og vi legger ned mye innsats. Å bli kjent er en konsekvens av det, sier Rønneberg.

– Har blitt mindre sosial

Likevel har en sentral del av personligheten til Rønneberg endret seg med berømmelsen.

– Jeg tror helt seriøst at jeg har blitt mindre sosial av denne jobben her, sier han alvorlig.

– Du får bare et ekstremt behov for å trekke deg tilbake. En rar side av denne jobben er at veldig mye handler om deg, og det må du balansere. Da er det veldig deilig at ting handler om alt annet enn deg.

Sjonglerte guttastemning og barne-TV

For Thomas Nummes del er det vanskeligere å sette fingeren på akkurat når han gikk inn i kjendistilværelsen.

Med revybauta Yngvar Numme (79) som far, har han på sett og vis levd med kjendiseri rundt seg hele livet. Tolv år gammel har han minner av å måtte skrive autografer på håndballcup, som sin fars sønn.

– Følte du da at kjendislivet var i gang?

– Ja, men jeg likte det ikke, ler han.

UNGE FANS: Thomas Numme var godt forberedt på kjendislivet, men det var ikke alltid det lot seg kombinere å være i barne-TV og å feste som 20-åring. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det var først da han ble «onkel» Leo i barne-TV på 90-tallet at han ble bevisst ansvaret og forventningene som følger med kjendisstatusen.

Ikke helt lett for en gutt i beste 20-årene, som måtte sjonglere dette med guttastemningen med kameratgjengen i Sandefjord i helgene.

For en ung fan ble det et brutalt møte:

Noen år senere er det verken Leo eller Yngvar folk vil snakke med han om. I 2003 går Thomas Numme over i en ny fase av kjendislivet; han er kjent for å være seg selv.



Sluttet å dra på ferie sammen

Men det er ingen som snakker bare om Thomas, eller bare om Harald. Navnene deres er ubønnhørlig festet sammen som tyggis under skoen – selv med egne prosjekter på hver sin kant blir de alltid spurt om hverandre.

Etter 20 års ekteskap med Anette Walther Numme, stusser fortsatt nordmenn når de treffer på paret på familieferie i utlandet:

«Hvorfor er ikke Harald her?»

– Jeg ler litt, for vi er på familietur langt unna der vi pleier å holde til, men de lurer likevel da, humrer Numme og fortsetter:

– Det som var søtt de første årene med «Senkveld», så jobbet vi fryktelig tett sammen og Truls var manager. Da dro vi faktisk rett på ferie sammen tre år på rad. Vi har skjønt at det kanskje ikke var så lurt i lengden, så det har vi ikke gjort på en stund.

SLIPPER UNNA: – På byen vet jeg folk kan bli plaget, men folk plager ikke meg. Jeg har hatt flaks der. Så jeg har ingen grunn til å klage, jeg er evig takknemlig for de som følger med og gjør at dette er jobben min. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Er det sånn at dere finner på ting utenom jobb nå?

– Ja, vi henger sammen på privaten og er venner på ordentlig. Truls og jeg elsker å sitte på pub med pubmat og ta en øl, men Harald er ikke helt på den. Der må vi finne på noe annet og gjerne i aktivitet.

– De betyr alt for meg

Truls Svendsens inntog i «Senkveld» skjedde mens han fortsatt var manager for den ettertraktede duoen.



For en stakket stund måtte han ta til takke med å være «han der til Thomas og Harald».

Han ler godt da han blir bedt om å fortelle om øyeblikket han ble gjenkjent for første gang.

Det første året i rampelyset husker Svendsen at han så seg rundt og kunne møte blikk som gjenkjente ham.

– Det var rart, og jeg husker til og med at det var litt sånn stas.

Siden den gang har alt endret seg. Han har blitt en del av sin helt egne, ikoniske TV-duo. Etter han og samboeren Charlotte Smith gjorde suksess med låta «Julefreden» har også hun fått sin egen følgerskare.

Jeg priser meg så lykkelig for at jeg får jobbe med Thomas og Harald. De betyr egentlig alt for meg, og det jeg har opplevd. Det er veldig få jeg setter høyere, for de er bare gode folk og det har aldri vært noe styr. Truls Svendsen

– Er det fortsatt stas å bli gjenkjent?

– Nå er det på en annen måte. Men jeg har lurt på hvordan jeg ville reagert hvis jeg ikke hadde blitt gjenkjent. Jeg føler nå at det ikke er så farlig og at jeg er avslappet til det, men hva skjer hvis ikke? Jeg tror ikke det, men hvem vet? Jeg tør ikke være så skråsikker på det.