Harald Rønneberg mistet moren sin

Det forteller Harald Rønneberg (49) til sine 80 000 følgere på Instagram.

I innlegget har han delt to bilder av seg og sin avdøde mor, og skriver at han er takknemlig for tiden de fikk sammen:

–Kjære fine mamma. Da var vår reise over. Dette er utrolig vondt, men jeg er først og fremst veldig takknemlig for at jeg fikk ha deg i livet mitt så lenge. Du har betydd alt for meg! Og det er jeg så glad for at jeg fikk fortalt deg mange ganger.

Programlederen beskriver så savnet han vil oppleve i hverdagen:

FAST INNSLAG: I 15 år var Harald Rønneberg på skjermen som programleder i Senkveld. Foto: Vidar Ruud /NTB scanpix

– Jeg kommer til å savne deg dypt, mamma. Våre daglige samtaler, den herlige humoren din, den urokkelige støtten din og sikkert uendelig mye mer jeg ikke klarer å komme på nå…Hvil i fred. Jeg elsker deg for alltid❤️

Rønneberg ledet talkshowet Senkveld sammen med Thomas Numme fra 2003-2018. I ettertid har de fortsatt samarbeidet i podkasten «Thomas og Harald».

Han leder også programmet «Helt Harald» på TV 2.